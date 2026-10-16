Куда сходить в Риге 17 октября: главные события субботы
Otkrito собрал самые интересные события 17 октября в Риге, ради которых стоит выбраться из дома.
На Кипсале продолжается Riga Furniture & Interior 2026
На Кипсале продолжается международная выставка Riga Furniture & Interior 2026, которая проходит с 16 по 18 октября. Посетителям представлены мебель, освещение, отделочные материалы, текстиль, декор и различные решения для оформления дома.
На выставке можно познакомиться с продукцией производителей и дизайнеров, сравнить материалы и интерьерные решения, а также увидеть около 200 произведений 50 латвийских художников на площадке Artists Runway.
Где: Международный выставочный центр, ул. Кипсалас, 8
Когда: 17 октября, 10:00-18:00
Билеты: взрослым - 8 евро, школьникам, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью - 5 евро, детям до 11 лет - бесплатно, семейный билет - 18 евро.
В VEF пройдет детский концерт фестиваля BILDES
В 16:00 в Большом зале Дворца культуры VEF пройдет концерт для детей в рамках фестиваля музыки и искусства BILDES 2026.
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Это одно из событий большой осенней программы фестиваля, ориентированное на юных исполнителей и семейную аудиторию. На сцену выйдут Dzeguzīte, Knīpas un Knauķi, Kolibri, BikiGRUPA, Momo, Notiņas, Podziņas, Poppy, Tev un man и другие детские коллективы.
Где: Дворец культуры VEF, ул. Ропажу, 2
Когда: 16:00
Билеты: от 15 евро
В Риге разыграют женский Кубок Латвии по футболу
В 17:00 в LNK Sporta Parks состоится финал женского Кубка Латвии. За трофей сыграют Riga FC Women и RFS Women.
Команды уже встречались в финале Кубка в 2024 году, когда RFS Women победила со счетом 1:0. В нынешнем сезоне чемпионата все три очные встречи остались за Riga FC Women - 3:0, 2:1 и 6:0.
Где: LNK Sporta Parks, Рига
Когда: 17:00
Вход: бесплатно
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Linda Leen даст два концерта в Hanzas Perons
17 октября Linda Leen представит в Hanzas Perons финальную часть своего музыкального проекта WAVES. За один вечер запланированы сразу два концерта - в 17:00 и 20:00.
В программу войдут новые песни Total Affection, Hold Me Close и Sugar Crash, а также уже известные композиции певицы. Концерты станут завершением трилогии WAVES, над которой Linda Leen работала в течение года.
Где: Hanzas Perons, ул. Ханзас, 16A
Когда: 17:00 и 20:00
Билеты: 30-50 евро
В Национальной опере дважды покажут балет "На голубом Дунае"
В Латвийской национальной опере и балете 17 октября пройдет сразу два показа трехактного балета "На голубом Дунае" на музыку Иоганна Штрауса - в 12:00 и 18:00.
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История соединяет венскую музыку Штрауса с романтическим сюжетом о любви, сцене и выборе между мечтой и реальностью. Билеты на оба спектакля на момент проверки доступны.
Где: Латвийская национальная опера и балет, бульвар Аспазияс, 3
Когда: 12:00 и 18:00
Билеты: 18-55 евро
RIGA IFF предложит кино почти на весь день
Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF) стартовал 15 октября и продлится до 25 октября. В субботу фестивальные показы пройдут в Splendid Palace и Forum Cinemas.
В 14:00 в Splendid Palace покажут семейную анимацию "Железный мальчик", в 17:00 - триллер Клода Шаброля "Неверная жена". В 18:00 одновременно начнутся немецкая драма "Роза" в Splendid Palace и "Взрослый надзор" в Forum Cinemas, в 19:00 покажут "Рай", а в 20:15 в Forum Cinemas - "Золотой век".
При этом два других сеанса 17 октября в подборку не входят: оставшиеся места на KIDS' REEL и "Подростковый секс и смерть в лагере Миазма" фестиваль оставил только для аккредитованных гостей.
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Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61, и Forum Cinemas, ул. 13 Января, 8
Когда: доступные сеансы - с 14:00 до 20:15
Билеты: основные сеансы - 8-9 евро, льготные - 7-8 евро
В Xiaomi Arēna пройдет KOK'129 World Series
В 19:00 в Xiaomi Arēna начнется KOK'129 World Series - четырехчасовой международный вечер единоборств. Двери арены откроются в 18:00.
Турниры King of Kings объединяют поединки профессиональных бойцов и проходят как полноценное спортивное шоу на большой арене. Билетная система продолжает продажу мест разных категорий. Дети до шести лет могут пройти бесплатно без отдельного места.
Где: Xiaomi Arēna, ул. Сканстес, 21
Когда: 19:00-23:00, вход с 18:00
Билеты: от 29,67 евро
В Реформатской церкви прозвучат жемчужины итальянской оперы
В 19:00 в Рижской Реформатской церкви пройдет концерт итальянской оперной музыки. В программе собраны арии, дуэты и трио от барокко до романтизма - произведения Вивальди, Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Верди и Пуччини.
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На сцену выйдут сопрано Елизавета Галкина и Иева Горда, баритон Артис Муйжниекс и пианистка Вероника Ринкуле. Все вокальные номера прозвучат на языке оригинала.
Где: Рижская Реформатская церковь, ул. Марсталю, 10
Когда: 19:00
Билет: 15 евро
В DEPO выступит Дарья Чеботарева
В 21:00 в клубе DEPO пройдет концерт Дарьи Чеботаревой - певицы и автора песен, известной в том числе участием в проекте Шуры Би-2 и своими версиями песен группы "Кино".
В Риге Чеботарева представит новую оригинальную музыку, а также уже знакомые слушателям композиции.
Где: клуб DEPO, ул. Шарлотес, 18А
Когда: 21:00-23:00
Билеты: 20,90 евро