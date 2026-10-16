Магический лес и древние легенды: в Риге откроется необычная тропа света
С 29 октября по 8 ноября в Латвийском этнографическом музее под открытым небом в Риге вновь откроется тропа света "Истории света. Духи предков". Каждый вечер с 18:00 до 21:00 посетителей ждут световые и лазерные инсталляции, загадочный лес и атмосфера древних латышских легенд.
В латышских народных традициях осень - особенное время, когда принято вспоминать и почитать ушедших предков. Этот период называют Veļu laiks - временем духов предков.
В октябре и начале ноября люди традиционно поминали умерших родственников, накрывали для них особый стол, а долгими темными вечерами рассказывали загадочные истории, легенды и сказания. Именно эта атмосфера станет основой необычного светового путешествия, которое вновь организуют в музее под открытым небом.
В этом году тропа пройдет по новому маршруту. Посетителям предстоит прогуляться по холмам музея и таинственному лесу, где их будут ждать как уже знакомые, так и совершенно новые световые, звуковые, видео- и лазерные инсталляции. Главной темой станут волшебные сказки, народные предания, поверья и древние заклинания. Организаторы обещают атмосферу, которая позволит хотя бы на один вечер забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир чудес.
"В это странное время, когда кажется, что ничто больше не высечено в камне, фундаментальные ценности ставятся под сомнение, а каждый день приносит самые неожиданные новости, каждому из нас нужно где-то искать силы. Мы нашли их в латышской народной мудрости, многослойном устном фольклоре и представлениях наших предков о мироустройстве", - рассказывает создатель проекта Марцис Гулбис.
По его словам, современные технологии и спецэффекты станут лишь инструментом, который поможет посетителям прикоснуться к древним историям.
"Надевайте подходящую обувь и одежду, берите фонарик и приходите погрузиться в осенние истории наших предков", - приглашает Гулбис.
Особую атмосферу осенним вечерам придаст и традиционная латышская кухня. В музейном трактире Priedes krogs хозяйка Илзе Бриеде приготовит блюда, вдохновленные старинными традициями поминовения предков. Посетителям предложат суп "Непослушный петух" с клецками, пестрый суп "Поперек погреба", традиционную поминальную кашу с грибным или мясным соусом, кровяную колбасу с брусничным соусом и тушеную капусту с ребрышками в медовом соусе. На десерт можно будет попробовать яблочный мусс с ржаной мукой и традиционное блюдо из томленых зерен с корицей в сиропе. Согреться во время прогулки помогут горячий яблочный напиток и другие согревающие напитки.
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Сколько стоят билеты?
На осмотр всех световых инсталляций организаторы рекомендуют выделить от 60 до 90 минут.
Тропа будет открыта с 29 октября по 8 ноября, ежедневно с 18:00 до 21:00.
Стоимость билетов в день посещения:
- 15 евро - стандартный билет;
- 8 евро - для пенсионеров, детей и подростков до 18 лет при предъявлении документа;
- бесплатно - для детей до 3 лет.
Проект не впервые привлекает внимание публики и профессионального сообщества. В 2025 году первая часть трилогии "Световые времена года" - "Потусторонний мир. Духи предков" - была признана лучшим световым событием по версии премии Латвийского форума мероприятий.
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Осенняя тропа 2024 года "Духи предков в музее под открытым небом" получила две награды того же форума, а также номинацию в зимнем голосовании латвийской культурной премии "Килограмм культуры 2024" в категории "Сюрприз".
Команда проекта ранее создала и другие популярные световые мероприятия, в том числе Ziemas gaismas dārzs, Trejdeviņi, Saulgrieži и Ziemas nedarbi.
Теперь посетителей ждет новое путешествие, в котором современные световые технологии соединятся с древними латышскими традициями и загадочной атмосферой осеннего леса.