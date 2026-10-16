Магический лес и древние легенды: в Риге откроется необычная тропа света

В этом году тропа пройдет по новому маршруту. Посетителям предстоит прогуляться по холмам музея и таинственному лесу, где их будут ждать как уже знакомые, так и совершенно новые световые, звуковые, видео- и лазерные инсталляции. Главной темой станут волшебные сказки, народные предания, поверья и древние заклинания. Организаторы обещают атмосферу, которая позволит хотя бы на один вечер забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир чудес.