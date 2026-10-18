Кожа из грибов и другие удивительные вещи на необычном фестивале MIKOFEST

Грибы играют важную роль в повседневной жизни человека, хотя многие об этом даже не подозревают. Например, хлеб и алкогольные напитки производят с использованием дрожжей, которые тоже относятся к грибам. Некоторые виды сыра также получают благодаря плесневым грибам. В прошлом грибы использовали для изготовления трута, который помогал разжигать огонь. А сегодня из грибного мицелия создают современные материалы, в том числе искусственную кожу.