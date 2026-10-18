Кожа из грибов и другие удивительные вещи на необычном фестивале MIKOFEST
25 сентября 2027 года в Турайдском музее-заповеднике пройдет необычный фестиваль грибов MIKOFEST. Посетители смогут открыть для себя удивительный мир грибов и узнать, как из них делают искусственную кожу, бумагу и другие материалы.
"Когда мы начинаем рассказывать людям о грибном фестивале, они обычно представляют трех пенсионеров, которые с умным видом рассуждают о трех никому не известных грибах. Но все совсем не так!" - рассказывает один из организаторов фестиваля Иво Трейде.
По его словам, мир грибов гораздо разнообразнее, чем принято думать. Причем речь идет не только о тех грибах, которые мы собираем в лесу.
Грибы играют важную роль в повседневной жизни человека, хотя многие об этом даже не подозревают. Например, хлеб и алкогольные напитки производят с использованием дрожжей, которые тоже относятся к грибам. Некоторые виды сыра также получают благодаря плесневым грибам. В прошлом грибы использовали для изготовления трута, который помогал разжигать огонь. А сегодня из грибного мицелия создают современные материалы, в том числе искусственную кожу.
"В Америке даже есть целая фабрика, которая производит эксклюзивную искусственную кожу для обуви. Грибами можно красить пряжу, из них можно делать бумагу", - объясняет Трейде.
При этом, несмотря на широкое применение грибов, ученые до сих пор знают о них удивительно мало. По оценкам, которые приводит организатор фестиваля, исследователи описали и дали названия лишь 2-4% всех существующих видов грибов.
"Это огромный, еще не открытый мир. Мы не можем показать людям все разнообразие грибов, но можем дать хотя бы небольшое представление о нем. Именно поэтому мы начали организовывать передвижной фестиваль MIKOFEST, который каждый год проходит в новом регионе Латвии", - говорит Трейде.
В этом году фестиваль состоялся в Салдусе уже в третий раз. Его посетили около 3000 человек - жители Салдусского края, Курземе, Риги и других регионов Латвии. Приехали также гости из Литвы и более отдаленных стран.
Программа включала около 30 мероприятий. Посетители могли увидеть выставку грибов Салдусского края, экспозицию лишайников, столетние рисунки грибов Ф. Э. Штолля из коллекции Музея Латвийского университета, а также различные предметы, связанные с грибами. Особой популярностью пользовались лекции о лечебных грибах, которую провела журналистка и писательница Майя Походнева, и об отравлениях грибами от одного из ведущих латвийских токсикологов Робертса Сташинскиса. Последний оказался не только прекрасным специалистом, но и увлекательным рассказчиком - свободных мест в лекционном зале просто не осталось.
Читайте продолжение после рекламы
Также специалисты рассказывали о грибах, поражающих сосны, микоризных грибах и видах, содержащих биологически активные вещества. Одной из самых необычных площадок стала темная ультрафиолетовая комната. Здесь гости могли собственными глазами увидеть, как грибы и лишайники меняют цвет и светятся под воздействием ультрафиолетового излучения.
Фестиваль предлагал не только слушать лекции, но и пробовать необычные занятия. На мастер-классах посетители узнавали, как выращивать вешенки и создавать композитные материалы из грибов. Желающие могли научиться окрашивать пряжу грибами, делать из них бумагу, плести корзины и даже выковать собственный грибной нож. Для детей подготовили отдельную программу.
Маленькие посетители смотрели мультфильмы студии Animācijas brigāde и учились самостоятельно создавать грибных персонажей. В парке Лутрини проходила игра "Грибной ребус", участникам которой нужно было находить загадки с названиями грибов и разгадывать их с помощью выставки.
А винодельня Abavas организовала игру "Поиски стрекозы комбучи", в которой можно было выиграть напиток из чайного гриба. Большой интерес вызвали также стенд Государственной пожарно-спасательной службы и мобильный автобус Botania Управления охраны природы.
На фестивале работала ярмарка, где каждый торговец предлагал как минимум один товар, связанный с грибами. Праздничную атмосферу дополнили выступления фольклорных музыкальных и танцевальных коллективов Салдусского края. На сцене выступили Akords, Spēlmaņi, Strops, Puzurs, Druva и Zemturi. Ведущей фестиваля стала актриса и любительница грибного мира Регина Девите. Гости также могли посмотреть фильм Дайны Янькалне "Человек с корзиной".