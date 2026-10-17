От мировой славы до личных трагедий: Сонора Вайце расскажет историю Марии Каллас

25 октября в 16:00 в Лиепайском театре состоится показ еще одного спектакля Театра оперетты - "Парижская богема". Это первая в Латвии экомодная оперетта, вдохновленная произведением Имре Кальмана "Скрипочка Монмартра". Постановка Соноры Вайце переносит зрителей в Париж конца XIX века, в мир художников и богемы Монмартра. Здесь любовь, амбиции и стремление к успеху переплетаются с мелодиями Кальмана в джазовой интерпретации, юмором и яркими сценическими образами. Особое внимание привлекают костюмы художницы Элины Милты-Ниедраи, в которых эстетика парижской высокой моды сочетается с мотивами природы и мира насекомых. Премьера спектакля состоялась 1 октября в Риге и завершилась овациями зрителей стоя.