От мировой славы до личных трагедий: Сонора Вайце расскажет историю Марии Каллас
23 октября в 19:00 в Лиепайском театре состоится показ спектакля "Мастер-класс", посвященного легендарной оперной певице Марии Каллас. Позднее постановку смогут увидеть зрители Риги и Юрмалы.
После восторженного приема публики на VIII Международном фестивале оперетты в Икшкиле пьеса американского драматурга Терренса Макнелли "Мастер-класс" вошла в постоянный репертуар Театра оперетты.
Постановку покажут 23 октября в Лиепае, 20 ноября в Риге, в Зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки, а 4 декабря - в Малом зале концертного зала Dzintari.
Пьеса "Мастер-класс" в 1996 году получила престижную театральную премию Tony как лучшая пьеса. В ее основе - реальные мастер-классы Марии Каллас, которые знаменитая певица проводила в школе Джульярда в Нью-Йорке в начале 1970-х годов.
К Каллас приходят молодые вокалисты, мечтающие усовершенствовать свое мастерство. Однако вместо мягких наставлений их встречает требовательная, ироничная, а порой и беспощадная преподавательница. Для нее недостаточно обладать красивым голосом и безошибочно исполнять ноты. Настоящий артист должен понимать музыку и уметь передавать ее глубокий смысл.
По ходу спектакля острые замечания и едкий юмор Каллас переплетаются с воспоминаниями о ее собственной жизни - триумфах на лучших оперных сценах мира, отношениях с миллиардером Аристотелем Онаси, личных потерях и одиночестве.
Главную роль исполняет многократная лауреатка Большой музыкальной премии Сонора Вайце. Она также выступила режиссером постановки. По словам артистки, при работе над спектаклем ее интересовали не столько вокальные советы Марии Каллас, сколько сложный характер и внутренние переживания знаменитой певицы.
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"Меня завораживали противоречия ее жизни - мировая слава, полная самоотдача пению, а затем отказ от собственного призвания ради любви к Аристотелю Онаси, которая, как оказалось, не принесла ожидаемого счастья", - рассказывает Сонора Вайце.
"Мастер-класс" стал для Вайце первой актерской работой в драматическом театре. Спектакль был создан в качестве ее магистерской дипломной работы по режиссуре в Латвийской академии культуры. Многолетний опыт работы в опере позволил певице глубже раскрыть личность Каллас, показать требования профессии, строгую дисциплину и ответственность артиста перед искусством.
В спектакле в Лиепае роль Шэрон впервые исполнит актриса Элина Бояркина. Также на сцену выйдут Татьяна Гуревич и Марис Жагарс, который сыграет пианиста Мэнни. Сценографию и видеооформление создала Инета Сипунова, консультантом по костюмам выступила Кристине Пастернака, художником по свету - Иварс Вацерс.
Впервые спектакль был представлен в рамках режиссерской учебной программы Латвийской академии культуры. В августе постановку показали на VIII Международном фестивале оперетты в Икшкиле, где зрители встретили ее продолжительными овациями стоя.
25 октября в 16:00 в Лиепайском театре состоится показ еще одного спектакля Театра оперетты - "Парижская богема". Это первая в Латвии экомодная оперетта, вдохновленная произведением Имре Кальмана "Скрипочка Монмартра". Постановка Соноры Вайце переносит зрителей в Париж конца XIX века, в мир художников и богемы Монмартра. Здесь любовь, амбиции и стремление к успеху переплетаются с мелодиями Кальмана в джазовой интерпретации, юмором и яркими сценическими образами. Особое внимание привлекают костюмы художницы Элины Милты-Ниедраи, в которых эстетика парижской высокой моды сочетается с мотивами природы и мира насекомых. Премьера спектакля состоялась 1 октября в Риге и завершилась овациями зрителей стоя.