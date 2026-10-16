Три блюда за 30 евро: в Елгаве удивят изысканным картофельным меню
С 23 октября по 1 ноября в Елгаве и Елгавском крае пройдет гастрономическая акция "Осеннее наслаждение вкусом". В 14 заведениях предложат необычные блюда из картофеля, меню из трех блюд обойдется в 30-40 евро на человека.
В этом году главной темой гастрономической акции станет картофель. И выбрали его не случайно: исполняется 370 лет с тех пор, как этот продукт впервые подали к столу при герцогском дворе.
По этому случаю рестораны и кафе решили показать, что из обычной картошки можно приготовить гораздо больше, чем привычное пюре, драники или жареный картофель.
В Елгаве специальные меню предложат рестораны Chocolate & Pepper, 8. stāvs, Parks, трактир Istaba, Jelgavas Ezītis miglā, кафе kVolts и Brokastnīca, чайный домик Silva и бистро Silva.
В Елгавском крае к акции присоединятся рестораны Masti, Zemnieka cienasts и Aitiņlauvas, кафе Svētes klubs, а также усадьба Blankenfeldes muiža, которая станет одним из новых участников этого года.
Посетителей ждет настоящее путешествие по необычным вкусовым сочетаниям. В качестве закусок предложат перуанский картофельный салат, карпаччо из картофеля с трюфельным маслом, твердым сыром, кедровыми орешками, икрой форели и рукколой. Среди других интересных блюд - хрустящий топинамбур с начинкой из орехов, абрикосов и айвы, а также салат из запеченной свеклы и утки с козьим сыром.
Любители супов смогут попробовать нежный тыквенный крем-суп с топинамбуром, имбирем и хрустящей крошкой из тыквенных семечек или крем-суп из картофеля и лука-порея с грибами портобелло, трюфельным маслом и беконом. В меню основных блюд появятся стейк из говяжьего филе в соусе из бузины и черносмородинового вина, утиные и мясные деликатесы, томленые говяжьи щечки с картофелем, запеченным в пармезане и чесночном масле, а также антрекот из оленины с картофельно-грибным маффином. Будут и более необычные сочетания - бургер с картофельными оладьями, хрустящие крокеты из судака с пюре из топинамбура и сырно-миндальные крокеты с чипсами из фиолетового картофеля.
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Особое внимание в этом году уделят десертам, в которых картофель станет неожиданным ингредиентом. Гостям предложат чизкейк из сладкого картофеля, сочный шоколадный брауни с бататом, пирожное "Картошка" с малиновой начинкой и взбитыми сливками, а также грушевый штрудель с сальсой из батата и персиков.
Стоимость специального меню из трех блюд составит 30, 35 или 40 евро на человека в зависимости от выбранного заведения. Полные меню участников и часы работы ресторанов опубликованы на сайте.
Организаторы советуют заранее бронировать столики, чтобы гарантированно попробовать специальные предложения.
Акция "Осеннее наслаждение вкусом" призвана познакомить жителей и гостей региона с разнообразием местной гастрономии и показать, как привычные продукты могут заиграть совершенно новыми вкусами.