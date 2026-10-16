Три блюда за 30 евро: в Елгаве удивят изысканным картофельным меню

Любители супов смогут попробовать нежный тыквенный крем-суп с топинамбуром, имбирем и хрустящей крошкой из тыквенных семечек или крем-суп из картофеля и лука-порея с грибами портобелло, трюфельным маслом и беконом. В меню основных блюд появятся стейк из говяжьего филе в соусе из бузины и черносмородинового вина, утиные и мясные деликатесы, томленые говяжьи щечки с картофелем, запеченным в пармезане и чесночном масле, а также антрекот из оленины с картофельно-грибным маффином. Будут и более необычные сочетания - бургер с картофельными оладьями, хрустящие крокеты из судака с пюре из топинамбура и сырно-миндальные крокеты с чипсами из фиолетового картофеля.