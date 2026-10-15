5 удивительных фактов о группе Camouflage, которая уже завтра выступит в Риге
Уже завтра, 16 октября, в рижском концертном зале Palladium выступит легендарная немецкая синти-поп-группа Camouflage. В преддверии концерта рассказываем пять любопытных фактов о группе, которые могут удивить даже ее давних поклонников.
Легендарные композиции Love Is a Shield и The Great Commandment давно стали настоящей классикой поп-музыки. А синглы Strangers' Thoughts, Heaven (I Want You), Me and You и I Can't Feel You завоевали популярность не только в Европе, но и в США и других странах мира.
Среди самых известных альбомов группы - Voices & Images (1988), Methods of Silence (1989) и Sensor (2003).
Camouflage уже не раз выступали в Латвии, и неудивительно, что музыканты продолжают возвращаться в Балтию. Здесь у группы тысячи преданных поклонников, которые с нетерпением ждут каждой новой встречи.
При этом Camouflage умеют удивлять публику не только на сцене. За многолетней историей коллектива скрывается немало интересных подробностей. Вот пять фактов о том, как все начиналось.
1. Изначально группа называлась совсем иначе
История Camouflage началась в 1983 году в западногерманском городе Битигхайм-Биссинген. Правда, тогда музыканты выступали под совершенно другим названием - Licensed Technology. Лишь позднее появилось знакомое миллионам поклонников имя Camouflage.
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2. Ради мечты музыканты работали на заводах
Первые синтезаторы и музыкальное оборудование стоили немалых денег, а у начинающих музыкантов их практически не было. Чтобы осуществить свою мечту, будущие участники Camouflage во время школьных каникул устраивались работать на заводы.
Все заработанные деньги они откладывали на покупку инструментов и аппаратуры. Так, шаг за шагом, ребята приближались к своей мечте - заниматься музыкой.
3. Первую студию оборудовали в родительском подвале
Сегодня Camouflage известны во всем мире, но первые записи группы создавались в весьма скромных условиях.
Свою первую студию музыканты обустроили в подвале родительского дома одного из участников коллектива, Хайко Майле. Домашняя студия получила название Boys Factory - именно там рождались первые музыкальные идеи будущих звезд.
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4. Прославиться им помог друг, причем сами музыканты об этом даже не знали
Один из самых неожиданных поворотов в истории Camouflage произошел в 1986 году. Группа победила в конкурсе талантов, организованном радиостанцией. Но самое интересное, что музыканты даже не собирались в нем участвовать! Как сообщается в истории коллектива, демозапись на конкурс тайно отправил их друг. Сами участники Camouflage узнали об этом уже позже. Этот случай стал одним из важных шагов на пути группы к известности.
5. Их главный хит сначала назывался совсем по-другому
Песня The Great Commandment, ставшая одним из самых узнаваемых хитов Camouflage, первоначально имела совершенно другое название.
В ранних демозаписях, созданных в период с 1983 по 1986 год, композиция была известна как Suddenly Went Away. Позднее песня получила привычное название The Great Commandment и стала дебютным синглом группы, принесшим музыкантам международную известность.