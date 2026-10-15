5 удивительных фактов о группе Camouflage, которая уже завтра выступит в Риге

Один из самых неожиданных поворотов в истории Camouflage произошел в 1986 году. Группа победила в конкурсе талантов, организованном радиостанцией. Но самое интересное, что музыканты даже не собирались в нем участвовать! Как сообщается в истории коллектива, демозапись на конкурс тайно отправил их друг. Сами участники Camouflage узнали об этом уже позже. Этот случай стал одним из важных шагов на пути группы к известности.