Тыква выше человека и перцы всех цветов радуги: что покажут на выставке в Риге

В этом году на выставке представят около 300 сортов растений семейства тыквенных, в том числе редкие экзотические виды: момордику, мелотрию, тладианту, физалис, циклантеру и кивано. Посетители также увидят около 60 сортов сладкого перца весом от 20 до 500 граммов. Плоды удивят разнообразием цветов - от розового, желтого и оранжевого до насыщенно-красного и фиолетового. Будут представлены даже разноцветные и полосатые перцы. Особое место на выставке займут 40 разновидностей острого перца чили. Они заинтересуют не только любителей острого, но и поклонников необычных декоративных растений, ведь некоторые сорта отличаются причудливой формой плодов и оригинальной окраской листьев.