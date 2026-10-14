Тыква выше человека и перцы всех цветов радуги: что покажут на выставке в Риге
С 21 по 25 октября в Латвийском национальном музее природы пройдет яркая осенняя выставка "Тыквенные растения и паприка 2026". Посетители увидят сотни сортов овощей, смогут выбрать самую красивую тыкву и даже получить одну из них в подарок.
В этом году на выставке представят около 300 сортов растений семейства тыквенных, в том числе редкие экзотические виды: момордику, мелотрию, тладианту, физалис, циклантеру и кивано. Посетители также увидят около 60 сортов сладкого перца весом от 20 до 500 граммов. Плоды удивят разнообразием цветов - от розового, желтого и оранжевого до насыщенно-красного и фиолетового. Будут представлены даже разноцветные и полосатые перцы. Особое место на выставке займут 40 разновидностей острого перца чили. Они заинтересуют не только любителей острого, но и поклонников необычных декоративных растений, ведь некоторые сорта отличаются причудливой формой плодов и оригинальной окраской листьев.
Одной из главных достопримечательностей выставки обещает стать лагенария длиной 190 сантиметров, выращенная семейным питомником Neslinko. Возможно, это самый длинный представитель этой культуры, когда-либо выращенный в Латвии. Посетителям даже предложат сравнить свой рост с необычным овощем.
Особое внимание привлечет и тыква по имени Густиньш, выращенная Майей Черякой из Царникавы. Уже два года подряд она побеждает в голосовании посетителей за самую красивую тыкву. Удастся ли ей сохранить титул в третий раз?
В этом году проголосовать за понравившуюся тыкву сможет каждый. Более того, трое участников голосования получат в подарок тыквы, выращенные участниками выставки.
Гости также смогут пообщаться с опытными садоводами, получить советы по выращиванию овощей и приобрести семена у зарегистрированных коллекционеров.
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Выставка открыта с 10:00 до 17:00.