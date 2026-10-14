Без воды, еды и дороги домой: в Риге покажут необычную киноклассику
С 23 по 25 октября рижский кинотеатр Kino Bize приглашает зрителей на показы фильма "Прогулка" (Walkabout, 1971) британского режиссера Николаса Роуга. Эта необычная история выживания в австралийской пустыне считается одной из самых известных работ режиссера.
В центре сюжета - 14-летняя девочка и ее младший брат, которые после семейной трагедии остаются совершенно одни посреди бескрайней пустыни. На них школьная форма, а о том, как добывать воду и пищу в дикой природе, они не имеют ни малейшего представления. Неожиданно дети встречают юношу-аборигена, проходящего традиционный обряд взросления. Он помогает им выжить в суровых условиях. Постепенно между героями возникает особая связь, которой не нужны слова. Но смогут ли дети найти дорогу домой?
"Прогулка" - не просто приключенческая история. Благодаря выразительной операторской работе Николаса Роуга австралийская пустыня превращается в завораживающий мир, где сталкиваются разные культуры, представления о жизни и отношении к природе.
Показы пройдут в рамках осенней программы вечеров киноклассики "Neceļi" ("Бездорожье"), посвященной фильмам о людях, оказавшихся вдали от привычного мира. Перед фильмом вступительное слово произнесет куратор программы Янета Хензеле.
Всего запланировано три сеанса - 23, 24 и 25 октября. Фильм покажут с латышскими и английскими субтитрами.
В ноябре программу завершит картина Барбары Лоден "Ванда" (1970).