Без воды, еды и дороги домой: в Риге покажут необычную киноклассику

В центре сюжета - 14-летняя девочка и ее младший брат, которые после семейной трагедии остаются совершенно одни посреди бескрайней пустыни. На них школьная форма, а о том, как добывать воду и пищу в дикой природе, они не имеют ни малейшего представления. Неожиданно дети встречают юношу-аборигена, проходящего традиционный обряд взросления. Он помогает им выжить в суровых условиях. Постепенно между героями возникает особая связь, которой не нужны слова. Но смогут ли дети найти дорогу домой?