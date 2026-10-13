Работал с Андреа Бочелли и Андре Рье: знаменитый дирижер впервые выступит в Риге
20 декабря в Xiaomi Arena в Риге впервые выступит нидерландский коллектив The European Pop Orchestra под управлением дирижера Гвидо Дитерена. Вместе с оперной певицей Венди Коккелкорен музыканты представят рождественское шоу, в котором классика соединится с поп-хитами, театральными элементами и юмором.
Предстоящий концерт обещает быть необычным: музыка Вивальди здесь может соседствовать с композициями Avicii, а оперное пение - сменяться современными хитами. Причем дирижер не только руководит оркестром, но и сам играет на скрипке, общается со зрителями и превращает выступление в настоящее сценическое представление.
Гвидо Дитерена и его оркестр за годы карьеры сотрудничали со многими мировыми звездами, среди которых Андре Рье, Андреа Бочелли, Лайонел Ричи, Дайана Росс, Simply Red и диджей Afrojack.
Однако в Ригу музыкант привезет собственную программу, над созданием и развитием которой работает уже более 25 лет.
The European Pop Orchestra отличается от привычных симфонических коллективов. По задумке создателей, это одновременно классический оркестр и поп-группа, способная свободно переходить от одного музыкального жанра к другому.
В репертуаре коллектива произведения Ханса Циммера и Эннио Морриконе соседствуют с музыкой Avicii и Safri Duo. Оркестр также исполняет собственные версии известных композиций Wake Me Up, Euphoria, We Will Rock You и произведений Моцарта.
"Наш оркестр точно не скучный и не серый", - говорил Гвидо Дитерена в эфире нидерландского NPO Radio 5.
Однажды во время радиоэфира ведущий неожиданно предложил музыкантам исполнить Hey Brother диджея Avicii. На подготовку у них было всего несколько минут, но оркестр принял вызов и сыграл композицию. Подобные эксперименты стали важной частью выступлений коллектива, который стремится показать, что классическая музыка может быть современной, неожиданной и понятной самой разной публике.
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Гвидо Дитерена вырос в семье с давними музыкальными традициями. Его прадед, дед и отец были дирижерами, а сам он стал представителем уже четвертого поколения.
Во время учебы в Маастрихтской консерватории Гвидо вместе с другом детства, клавишником Фалько Борсбомом, начал экспериментировать с сочетанием симфонического звучания и поп-музыки.
Так появился Guido's Orchestra, который позднее превратился в проект The Maestro & The European Pop Orchestra.
За годы существования коллектив выступал в США, Канаде и Китае, выпустил девять мультиплатиновых CD и DVD, а также три золотых релиза. Оркестр также участвовал в масштабном нидерландском музыкальном проекте Symphonica in Rosso, где выступал вместе с Дайаной Росс, Лайонелом Ричи, Simply Red и другими известными исполнителями.
Вместе с Гвидо Дитереном в Ригу приедет его супруга, сопрано Венди Коккелкорен.
Певица с отличием окончила Маастрихтскую консерваторию, участвовала в оперных постановках, а затем стала постоянной солисткой оркестра. Ее академический вокал позволяет коллективу соединять оперные арии, музыку из кинофильмов и современные поп-композиции в одной программе.
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Гвидо и Венди познакомились в 2001 году, когда дирижеру посоветовали обратить внимание на молодую оперную певицу. Их творческое сотрудничество переросло в романтические отношения, а в 2006 году пара поженилась. Сегодня супруги вместе работают над концертными программами. Их дочери Эмма-Софи и Аннабель также занимаются музыкой и уже выступали на сцене вместе с родителями.
Особенность выступлений Гвидо Дитерена заключается не только в необычном репертуаре. Дирижер активно взаимодействует с публикой, шутит и вовлекает музыкантов в небольшие театральные сценки. Поэтому даже серьезное симфоническое произведение может неожиданно превратиться в забавный музыкальный диалог. Сам дирижер признается, что давно мечтал выступить в Латвии.
"Я давно мечтал приехать в Латвию и подарить публике необычное рождественское шоу, которое не только поднимет настроение, но и даст силы и энергию для преодоления любых препятствий. Говорят, пять минут смеха продлевают жизнь. Значит, наше двухчасовое шоу позволит прожить как минимум до ста лет", - шутит Гвидо Дитерена.