Работал с Андреа Бочелли и Андре Рье: знаменитый дирижер впервые выступит в Риге

Гвидо и Венди познакомились в 2001 году, когда дирижеру посоветовали обратить внимание на молодую оперную певицу. Их творческое сотрудничество переросло в романтические отношения, а в 2006 году пара поженилась. Сегодня супруги вместе работают над концертными программами. Их дочери Эмма-Софи и Аннабель также занимаются музыкой и уже выступали на сцене вместе с родителями.