100-метровый подиум прямо у Даугавы: чем удивит Riga Fashion Week
20 октября в Риге стартует осенняя Неделя моды Riga Fashion Week. В этом году открытие пройдет в необычном месте - на берегу Даугавы, в комплексе ExPorto, где 100-метровый деревянный настил превратится в подиум, а фоном для моделей станут Даугавa и вечерний закат.
Вместо привычного закрытого зала организаторы выбрали пространство у воды. Модели будут демонстрировать коллекции на длинном деревянном настиле, а зрители смогут увидеть модное шоу на фоне реки и вечернего города.
Открытие даст старт пятидневной программе Riga Fashion Week. В первый вечер свои коллекции представят дизайнеры из Латвии, Великобритании и Италии.
Для молодого латвийского дизайна Катрины Эрмановичи это станет дебютом на Рижской неделе моды. Она покажет коллекцию Laikā zudis ("Затерянное во времени"), которая уже получила признание на модном показе Латвийской академии художеств в 2026 году.
Бренд Szczygiel, представляющий Великобританию и Польшу, хорошо знаком постоянным зрителям Riga Fashion Week. Его коллекции неоднократно привлекали внимание благодаря необычным концепциям и подходу к устойчивой моде.
Итальянский бренд Dekel представит свою новую коллекцию. Причем увидеть ее можно будет дважды: на открытии 20 октября и на показе 21 октября в комплексе Zunda Towers.
Таким образом, на одном подиуме встретятся разные дизайнерские стили - от работ молодых талантов до коллекций международных брендов.
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После показа вечер продолжится праздничным ужином в ресторане Shiyuzu и вечеринкой в Icon Bar. Для посещения ужина необходимо заранее забронировать столик.