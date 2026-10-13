Дружба с детского сада и неожиданные тайны: в Театре Чехова готовят премьеру
Уже 17 октября в Аркаде Театра Чехова состоится премьера спектакля "Эрик и Анна" в постановке режиссера Дж. Дж. Джилинджера. Зрителей ждет история о многолетней дружбе, любви, одиночестве и неожиданных открытиях.
Эрик и Анна дружат практически всю жизнь - еще с детского сада. Может показаться, что они знают друг о друге все. Но так ли это на самом деле?
Герои оказываются в ситуациях, которые многим зрителям покажутся знакомыми. Они переживают смешные и грустные моменты, пытаются разобраться в собственных чувствах и по-новому взглянуть на отношения друг с другом.
Постановка предлагает задуматься о том, насколько хорошо мы знаем своих друзей и самих себя. Ведь даже люди, которые находятся рядом с нами всю жизнь, способны неожиданно удивить. А иногда настоящим открытием становится собственное поведение.
В основе спектакля - пьеса эстонского драматурга Тима Янсона. Ее мировая премьера состоялась в 2020 году в таллинском театре Сюдалинна, который тогда назывался Эстонским русским театром. Пьеса была представлена на русском языке в переводе Игоря Котюха. Этот же перевод используется и в новой рижской постановке.
Режиссером спектакля стал Дж. Дж. Джилинджер. За сценографию и костюмы отвечает Аннемария Щеголева, за сценическое движение - Линда Калниня, за свет - Максим Устимов. Помощник режиссера - Кристина Толмаджева. Главные роли исполнят актеры Театра Чехова Наталия Живец и Анатолий Фечин.
Спектакль рассчитан на зрителей, которым нравятся ирония, неожиданные повороты сюжета и истории, позволяющие взглянуть на привычные отношения с другой стороны.
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Ближайшие показы: 17, 18, 29 и 30 октября, 28 и 29 ноября, 2, 29 и 30 декабря.
Спектакль на русском языке с титрами на латышском и английском.