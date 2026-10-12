Пауки захватят VIZIUM: в Вентспилсе устроят бесплатный Хэллоуин для детей
Фото: пресс-фото
31 октября в VIZIUM пройдет мероприятие для детей в честь Хэллоуина.
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Пауки захватят VIZIUM: в Вентспилсе устроят бесплатный Хэллоуин для детей

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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31 октября научный центр VIZIUM в Вентспилсе приглашает детей и родителей на бесплатный праздник HaloVIZIUM. В этом году главными героями Хэллоуина станут пауки, а гостей ждут загадочные испытания, творческие задания и необычные сюрпризы.

Праздник пройдет с 12:00 до 16:00 на втором этаже научного центра VIZIUM. Пространство превратится в таинственное Царство пауков, где участникам предстоит проявить смекалку, внимательность и смелость.

Каждый ребенок сможет стать охотником на пауков. Для этого ему выдадут специальную карту, в которой нужно собирать печати за выполненные задания. Те, кто успешно справится со всеми испытаниями, получат звание сертифицированного охотника на пауков.

Какие именно задания и сюрпризы ждут участников, организаторы пока держат в секрете, предлагая детям узнать все на месте.

Гостей также приглашают прийти в тематических костюмах. Ведьмы, привидения, монстры и другие загадочные персонажи смогут вместе отправиться в приключение по Царству пауков.

Фото: пресс-фото
На Хэллоуин в VIZIUM гостей ждут пугающие персонажи и необычные испытания.
На Хэллоуин в VIZIUM гостей ждут пугающие персонажи и необычные испытания.

Участие в мероприятии бесплатное. При этом 31 октября привычные творческие мастерские в VIZIUM проводиться не будут - вместо них посетителям предложат праздничные активности HaloVIZIUM.

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