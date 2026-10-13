50 инструментов, пять ударников и одна "Кармен": необычный вечер в Вентспилсе
В субботу, 17 октября, в 17:00 в концертном зале "Латвия" в Вентспилсе пройдет концерт "Встреча литературы и музыки". В программе - знаменитая "Кармен-сюита" Родиона Щедрина и произведения латвийского композитора Петериса Бутанса на стихи Фрициса Барды.
Для исполнения этих произведений художественный руководитель концерта и дирижер Айгарс Мери собрал большой состав музыкантов.
Одним из главных событий вечера станет исполнение "Кармен-сюиты" Родиона Щедрина. Произведение было создано как музыка для одноактного балета, вдохновленного знаменитой оперой Жоржа Бизе "Кармен". Позднее сюита вошла в репертуар ведущих концертных залов мира.
Как напоминает музыковед Лиене Яковлева, которая также выступит ведущей концерта, сам Щедрин говорил о своей работе: "Музыка Бизе гениальна... Я лишь скорректировал его гениальность, чтобы она могла раскрыться в жанре балета".
В балете Щедрина, созданном для выдающейся балерины Майи Плисецкой, прозвучали не только мелодии из "Кармен", но и музыкальные темы из других произведений Бизе.
В Вентспилсе сюиту исполнит Вентспилсский камерный оркестр под управлением Айгарса Мери вместе с пятью ударниками: Гунтарсом Фрейбергсом, Павелом Гинтером из Литвы, Рейнисом Томиньшем, Эдгарсом Заурсом и Кристиансом Линденблатсом.
На сцене будет около 50 ударных инструментов, представляющих примерно 25 разновидностей. Среди них - маримбы, вибрафоны, ксилофоны, литавры, кастаньеты и тамтамы. Музыкантам предстоит не только исполнить сложные партии, но и постоянно перемещаться между инструментами, что требует почти хореографической точности.
Вторая часть программы будет посвящена музыке латвийского композитора Петериса Бутанса. Прозвучит цикл "Шесть песен на стихи Фрициса Барды", в котором поэзия о природе, любви, тишине и тоске соединяется с выразительной музыкой.
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Произведение исполнят смешанный хор "Вентспилс", аккордеонистка Инита Аболиня, пианистка Зане Волберга, скрипач Гидонс Гринбергс, контрабасист Иварс Озолс и ударник Эдгарс Заурс.
По словам Лиене Яковлевой, особенность этого музыкального цикла - неожиданное сочетание поэзии Фрициса Барды с ритмами танго.
"Стихи Фрициса Барды и танго? Поначалу это казалось несовместимым даже самому композитору, когда дирижер Сигвардс Клява предложил ему написать танго. Но результат получился огненным, страстным и обезоруживающим", - рассказывает музыковед.
Перед концертом состоится церемония вручения международной литературной премии "Серебряная чернильница" (Sudraba tintnīca), учрежденной Международным домом писателей и переводчиков совместно с Вентспилсским самоуправлением.