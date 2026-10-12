Андрей Жагарс помог ему покорить мировую сцену: знаменитый тенор выступит в Латвии
17 октября в концертном зале "Цесис" состоится гала-концерт "Друзья Андрея Жагарса". Известный чешский тенор Павел Чернох выступит с Латвийским национальным симфоническим оркестром под управлением Ярослава Кизлинка.
В этом году мероприятие пройдет уже в восьмой раз и по традиции будет приурочено ко дню рождения бывшего руководителя Латвийской национальной оперы Андрея Жагарса.
Чернох регулярно сотрудничает с выдающимися дирижерами, в числе которых Даниэль Баренбойм, Кирилл Петренко, Саймон Рэттл, Джон Элиот Гардинер, Шарль Дютуа и Семен Бычков. В последние сезоны певец исполнил яркие партии в нескольких оперных постановках, в том числе в Лейпцигской опере и Баварской государственной опере. Кроме того, тенор выступал с Бостонским симфоническим оркестром под управлением латвийского дирижера Андриса Нелсонса.
Особое место в карьере певца занимает знакомство с Андреем Жагарсом. Именно Жагарс одним из первых заметил талант молодого исполнителя и пригласил его выступить в Риге.
"Андрей Жагарс был моим хорошим другом, который поддерживал меня в самом начале карьеры. Именно он открыл передо мной первые возможности и научил многому из того, что я использую в своей работе до сих пор. Он был визионером, менеджером, художником и замечательным человеком", - вспоминает Павел Чернох.
Для выступления в Цесисе певец подготовил программу из известных оперных арий итальянских, чешских, немецких и французских композиторов.
"Думаю, Андрею эта программа тоже понравилась бы. От всего сердца благодарю команду Фонда развития культуры Андрея Жагарса за то, что она так бережно продолжает его дело", - отметил тенор.
Свою профессиональную карьеру Чернох начал в родном Брно, исполнив партию в опере Моцарта "Волшебная флейта". Затем последовали выступления в Праге и Риге, а позднее - приглашения на крупнейшие мировые сцены.
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Художественный руководитель фонда, композитор Артурс Маскатс подчеркивает, что международный успех певца во многом начался именно в Латвийской национальной опере, когда ею руководил Андрей Жагарс. "Для нас особая радость предложить латвийским слушателям встречу с выдающимся певцом Павлом Чернохом, чей талант сегодня сияет на сценах ведущих оперных театров мира", - говорит Маскатс.