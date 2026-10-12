Андрей Жагарс помог ему покорить мировую сцену: знаменитый тенор выступит в Латвии

"Андрей Жагарс был моим хорошим другом, который поддерживал меня в самом начале карьеры. Именно он открыл передо мной первые возможности и научил многому из того, что я использую в своей работе до сих пор. Он был визионером, менеджером, художником и замечательным человеком", - вспоминает Павел Чернох.