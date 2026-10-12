Поездка на старинном поезде и тайны средневекового замка: куда отправиться с детьми на каникулах
Во время осенних школьных каникул Вентспилсский музей подготовил программу для детей и семей. Посетителей ждут поездки на историческом узкоколейном поезде, интерактивные выставки, знакомство со средневековой историей города и творческие занятия.
Одним из главных развлечений станет поездка на знаменитом Мазбанитисе - узкоколейном поезде, которому уже 110 лет. Он будет курсировать в Приморском музее под открытым небом с 22 по 25 октября с 11:00 до 17:00.
Кроме того, в период школьных каникул Вентспилсский музей приглашает посетителей принять участие в образовательных программах, посвященных истории, культуре и традициям. Занятия подходят для разных возрастов, в том числе для семей с детьми. Для участия необходимо заранее записаться к музейному педагогу.
В Доме ремесел (Amatu māja) посетители смогут заглянуть в старинный учебный класс и узнать, как выглядела школьная жизнь в прошлом.
В музее писателя Герберта Дорбе "Пыль предков" (Senču putekļi) можно увидеть сохранившуюся домашнюю обстановку, в том числе уютную кухню 1960-1980-х годов, а также прогуляться по осеннему саду.
Особое внимание стоит уделить замку Ливонского ордена, где открылась новая экспозиция на третьем, четвертом и пятом этажах башни.
Выставка "Море, порт, город: Вентспилс в XIII-XIX веках" предлагает посетителям не просто рассматривать экспонаты, но и участвовать в интерактивных занятиях. Здесь можно придумать собственный знак собственности, попробовать правильно загрузить корабль, послушать истории моряков разных эпох и пройти по маршруту музейного персонажа - крысенка Фреда.
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Помимо новой экспозиции, в замке можно увидеть несколько временных выставок:
- "Напечатано в Вентспилсе" - выставку из собрания Вентспилсского музея.
- Работы международного симпозиума малых керамических форм Navigācija 2026.
- Выставку живописи участников пленэра имени Яниса Фердинанда Тидеманиса 2026 года.
- Мини-выставку "Два новых приобретения - картины Я. Ф. Тидеманиса".
Подробнее об образовательных программах и предварительной записи можно узнать на сайте Вентспилсского музея.