Необычные птицы и сотни кроликов: на выставке в Мадоне можно их не только посмотреть, но и приобрести

"Эта выставка уже во второй раз даст возможность увидеть в одном месте редкие и необычные породы, которые сложно встретить в повседневной жизни, и познакомиться с людьми, которые своими знаниями и кропотливым трудом сохраняют их разнообразие. В прошлом году интерес посетителей был огромным, поэтому и в этом году мы приглашаем в Мадону семьи, любителей животных и будущих заводчиков", - рассказал председатель правления Латвийской ассоциации заводчиков породистой домашней птицы Дидзис Дрейманис.