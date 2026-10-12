Необычные птицы и сотни кроликов: на выставке в Мадоне можно их не только посмотреть, но и приобрести
24 и 25 октября в Мадоне пройдет вторая международная выставка породистых домашних птиц и кроликов. Посетители смогут увидеть сотни животных разных пород, познакомиться с заводчиками из Латвии, Литвы и Эстонии, а также приобрести понравившихся животных.
Мероприятие состоится в Мадонском спортивном центре и будет интересно как семьям с детьми, так и тем, кто занимается разведением домашней птицы и кроликов или только планирует этим заняться.
На выставке представят разнообразные породы кур, других домашних птиц и кроликов, в том числе редкие разновидности, которые нечасто встречаются в повседневной жизни. Посетители смогут узнать об особенностях их содержания, разведения и селекции, а также лично пообщаться с опытными заводчиками.
Оценивать участников будут профессиональные судьи из Словакии, Франции и Хорватии. Они определят лучших представителей различных пород в соответствии с европейскими стандартами.
Оценка животных пройдет 23 октября в закрытом режиме, а победителей объявят после торжественного открытия выставки 24 октября в 10:00.
"Эта выставка уже во второй раз даст возможность увидеть в одном месте редкие и необычные породы, которые сложно встретить в повседневной жизни, и познакомиться с людьми, которые своими знаниями и кропотливым трудом сохраняют их разнообразие. В прошлом году интерес посетителей был огромным, поэтому и в этом году мы приглашаем в Мадону семьи, любителей животных и будущих заводчиков", - рассказал председатель правления Латвийской ассоциации заводчиков породистой домашней птицы Дидзис Дрейманис.
Помимо выставки, на территории будет работать отдельная торговая зона. Здесь можно будет приобрести домашних птиц, кроликов и других птиц, содержащихся в неволе.
Также посетителям предложат фермерские продукты, домашние лакомства, изделия местных ремесленников и другие товары.
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Время работы выставки для посетителей:
- 24 октября, суббота: с 8:00 до 17:00.
- 25 октября, воскресенье: с 9:00 до 14:00.