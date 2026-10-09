Призраки, световые шоу и испытания на смелость: что ждет гостей фестиваля в Саласпилсе

С наступлением темноты посетителей ждут световые шоу, которые будут проходить каждый час начиная с 19:00. Их автором стал молодой житель Саласпилса Алексей Поджукс, получивший в 2025 году молодежную награду Саласпилсского края в номинации "Самое яркое событие года". На центральной площади фестиваля также запланированы выступления артистов, необычные звуковые представления и ежедневные показы костюмов, которые будут начинаться в 19:15.