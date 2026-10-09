Призраки, световые шоу и испытания на смелость: что ждет гостей фестиваля в Саласпилсе
С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса пройдет фестиваль Spoku nakts takas 2026. Гостей ждут загадочные тропы, испытания на смелость, световые шоу и развлечения для всей семьи.
В этом году семейный осенний фестиваль Spoku nakts takas отмечает свое пятилетие. Главной темой станет игра света и тьмы, а девизом - "Страх указывает путь". Каждый вечер с 17:00 до 22:00 посетителей будут ждать необычные маршруты, представления, концерты и разнообразные активности.
Организаторы фестиваля Анита Ханзена и Элвисс Купчс отмечают, что за пять лет мероприятие полюбилось не только жителям Саласпилса, но и гостям из Риги, Огре, Икшкиле и других городов Латвии.
"Мы создаем Spoku nakts takas как фестиваль, посвященный исследованию страха, где посетитель не просто зритель, а часть происходящей истории. В безопасной и творческой атмосфере каждый сможет столкнуться с неизвестным, разобраться в своих чувствах и пройти путь от тьмы к свету", - рассказывают организаторы.
В этом году гостям предложат маршруты с разными уровнями сложности и эмоциональной насыщенности. Кроме того, организаторы призывают посетителей приходить в ярких и необычных костюмах. Каждый вечер на фестивале будет проходить настоящий модный показ с красной дорожкой, где гости смогут продемонстрировать свои образы.
Для самых маленьких посетителей подготовят сказочный маршрут "Алиса в Стране чудес" с легкими мистическими элементами.
Познавательная тропа "Невидимый мир внутри нас" предложит семьям необычное путешествие в мир человеческого организма. Здесь с помощью звуков, искусства, фантазии и интерактивных элементов посетители смогут узнать больше о процессах, происходящих внутри нашего тела.
Для тех, кто любит острые ощущения, организаторы подготовили две отдельные черные тропы. Первая предназначена для посетителей от семи лет и обещает пугающие сюрпризы. Вторая, с возрастным ограничением 14+, предложит более интенсивные эмоциональные испытания.
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Тем, кто захочет отдохнуть от впечатлений, будет доступна спокойная зона с детскими развлечениями, сенсорными занятиями и световыми песочными столами.
Каждый вечер в 20:10 на главной сцене фестиваля будут выступать приглашенные музыканты. 23 октября гостей порадует певица Būū, 24 октября выступит молодежная поп-рок-группа Devīze из Руйиены, а 25 октября - проект 3Live Project, в состав которого входят диджей [Ex] da Bass, трубач Нормундс Пиесис и перкуссионист Эйнарс Латишевс.
С наступлением темноты посетителей ждут световые шоу, которые будут проходить каждый час начиная с 19:00. Их автором стал молодой житель Саласпилса Алексей Поджукс, получивший в 2025 году молодежную награду Саласпилсского края в номинации "Самое яркое событие года". На центральной площади фестиваля также запланированы выступления артистов, необычные звуковые представления и ежедневные показы костюмов, которые будут начинаться в 19:15.
На территории мероприятия будут работать творческие мастерские, игровые площадки и интерактивные зоны. Участвуя в различных активностях, гости смогут собирать специальные штампы и принимать участие в розыгрыше призов. Особую атмосферу создаст музыкант и звуковой художник Робертс Видзис с проектом Vaaks/Vakuums, который представит мистическое электронное звучание с использованием диджериду.
На фестивале будет работать тематическая ярмарка, где посетители смогут попробовать разнообразные угощения от местных производителей и семейных предприятий. В продаже будут свежеприготовленные пиццы, бургеры, блины, вафли, пончики, закуски, горячие напитки и сладости. Особое внимание уделят тематическим лакомствам в виде привидений, ведьмочек и пауков.
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Кроме того, на ярмарке представят изделия латвийских дизайнеров и ремесленников: оригинальные аксессуары, игрушки и брелоки, созданные с помощью 3D-печати, украшения в этнографическом и средневековом стиле, натуральную косметику и многое другое. Для желающих согреться будет работать чайная зона. Организаторы советуют захватить с собой термокружку, чтобы наслаждаться горячими напитками во время прогулки.