Музыкальное путешествие сквозь века: в Рундальском дворце прозвучат шедевры классики

Сотрудничество Каспарса Уинскса, Атварса Лакстигалы и Лиепайского симфонического оркестра началось еще в 2013 году. Особенно плодотворным оно стало в 2025 году, когда музыканты исполнили фортепианные концерты Фридерика Шопена в Лиепае и Вильнюсе, а затем выпустили совместный альбом на лейбле Hänssler Classics.