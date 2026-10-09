Музыкальное путешествие сквозь века: в Рундальском дворце прозвучат шедевры классики
24 октября в Белом зале Рундальского дворца выступит Лиепайский симфонический оркестр под управлением дирижера Атварса Лакстигалы. Вместе с известным литовским пианистом Каспарсом Уинскасом музыканты представят произведения трех великих композиторов - Моцарта, Гайдна и Бетховена.
Концерт станет продолжением музыкального цикла "Звуки Лиепаи в Рундальском дворце". В этот вечер слушателей ждет путешествие по миру венской классики - от светлой гармонии и изящества до глубоких человеческих переживаний и драматизма.
Центральным произведением программы станет Третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, известный своим напряженным и выразительным диалогом между солистом и оркестром.
Сотрудничество Каспарса Уинскса, Атварса Лакстигалы и Лиепайского симфонического оркестра началось еще в 2013 году. Особенно плодотворным оно стало в 2025 году, когда музыканты исполнили фортепианные концерты Фридерика Шопена в Лиепае и Вильнюсе, а затем выпустили совместный альбом на лейбле Hänssler Classics.
Запись получила высокие оценки международных музыкальных критиков. Издания MusicWeb International, ARTAMAG’ и Piano News отметили виртуозность пианиста, эмоциональную глубину исполнения и мастерство оркестра.
"Сотрудничество с Лиепайским симфоническим оркестром и Атварсом Лакстигалой всегда казалось мне удивительно естественным. Атварс - музыкант, которого я глубоко уважаю и которым восхищаюсь. Нас объединяет очень похожее эмоциональное восприятие музыки, а во время совместной работы всегда возникает редкое чувство взаимопонимания и доверия", - рассказывает Каспарс Уинскс.
Пианист также подчеркивает, что с нетерпением ждет новой встречи с оркестром в Рундальском дворце, чтобы вместе погрузиться в величественный и драматический мир музыки Бетховена.