Балет о любви и судьбе Шопена покажут в Вентспилсе в последний раз
15 октября в 19:00 в театральном доме Jūras vārti в Вентспилсе выступит балетная труппа эстонского театра Vanemuine. Зрителям представят спектакль "История любви длиною в жизнь. Декабрьский дождь", вдохновленный судьбой и музыкой Фредерика Шопена. Этот показ станет последним в истории постановки.
Спектакль хореографа Кристины Паулины находился в репертуаре театра Vanemuine два года. Теперь артисты готовятся попрощаться с ним, причем финальное представление состоится не на родной сцене в Тарту, а в Вентспилсе.
Художественный руководитель балетной труппы Vanemuine Евгений Грибс признается, что расставаться с постановкой непросто, но возможность завершить ее историю перед новой публикой делает этот момент особенным.
"Прощаться со спектаклем всегда немного грустно, особенно когда он был частью репертуара два года. Но это естественная часть театральной жизни. Одно путешествие заканчивается, и начинаются новые проекты. Мне кажется очень красивым, что мы можем завершить путь "Декабрьского дождя" именно в Вентспилсе и дать спектаклю последнюю возможность встретиться с новыми зрителями", - рассказал Евгений Грибс.
"История любви длиною в жизнь. Декабрьский дождь" - не совсем классический балет. В постановке традиционная балетная техника сочетается с элементами современного танца.
По словам Евгения Грибса, хореограф Кристина Паулина, ранее танцевавшая в Гамбургском балете под руководством Джона Ноймайера, создала постановку, требующую от артистов как серьезной классической подготовки, так и свободы современного движения.
"В некотором смысле это два мира в одном. Здесь встречаются точность, техника и линии классического балета, а также свобода и физическая выразительность современного танца. Мне это сочетание кажется очень интересным", - отметил художественный руководитель труппы.
Особую роль в спектакле играет музыка Фредерика Шопена. Его фортепианные произведения звучат не в записи - их прямо во время представления исполняет пианист.
По мнению Грибса, история композитора одновременно вдохновляющая, трагическая и прекрасная, а живая музыка придает происходящему на сцене особую эмоциональную глубину.
Читайте продолжение после рекламы
Идея сотрудничества с Кристиной Паулиной принадлежала предыдущему художественному руководителю труппы Маре Томингас. Именно она предложила хореографу развить ранее созданную короткую работу в полноценный балетный спектакль.
Так появился "Декабрьский дождь", ставший первой совместной работой Паулины и театра Vanemuine.
За прошедшие годы хореограф продолжила профессиональную деятельность в Германии и других европейских странах, создав новые постановки.
Эстонский национальный театр Vanemuine, расположенный в Тарту, объединяет под одной крышей драму, оперу, балет и музыкальный театр. Евгений Грибс, который занимает должность художественного руководителя балета уже третий сезон, подчеркивает, что гастроли имеют особое значение для артистов.
"Гастроли дают артистам возможность познакомиться с новыми сценами, новой публикой и другой средой. Это также важная форма культурного обмена", - пояснил он.
Для балета "История любви длиною в жизнь. Декабрьский дождь" гастроли в Вентспилсе станут символическим завершением двухлетнего сценического пути.