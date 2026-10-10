Балет о любви и судьбе Шопена покажут в Вентспилсе в последний раз

"Прощаться со спектаклем всегда немного грустно, особенно когда он был частью репертуара два года. Но это естественная часть театральной жизни. Одно путешествие заканчивается, и начинаются новые проекты. Мне кажется очень красивым, что мы можем завершить путь "Декабрьского дождя" именно в Вентспилсе и дать спектаклю последнюю возможность встретиться с новыми зрителями", - рассказал Евгений Грибс.