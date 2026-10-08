Три тенора, пять пианистов и Инесса Галанте: в Риге готовят особенные рождественские вечера

Первый концерт состоится в Лютеранской церкви Торнякалнса. На одной сцене встретятся три солиста Латвийской национальной оперы - Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис. Аккомпанировать им на рояле будет Александр Калейс.