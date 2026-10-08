Три тенора, пять пианистов и Инесса Галанте: в Риге готовят особенные рождественские вечера
10, 11 и 12 декабря в Риге пройдут три концерта серии "Рождественская прелюдия" Инессы Галанте. В двух исторических храмах столицы выступят известные оперные певцы, пианисты, органисты и молодые музыканты.
Каждый вечер будет посвящен отдельной музыкальной программе - от знаменитых оперных произведений и фортепианных шедевров до традиционных рождественских мелодий.
10 декабря - "Три тенора"
Первый концерт состоится в Лютеранской церкви Торнякалнса. На одной сцене встретятся три солиста Латвийской национальной оперы - Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис. Аккомпанировать им на рояле будет Александр Калейс.
Программа вдохновлена легендарным трио Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
Зрителей ждут известные оперные произведения, итальянские мелодии и музыка с характерным неаполитанским колоритом.
11 декабря - пять пианистов за одним инструментом
На следующий день в той же церкви пройдет концерт PIANO Vakars, посвященный фортепианной музыке.
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На сцену выйдут известные латвийские пианисты Даумантс Лиепиньш, Андрей Осокин и Александр Комка, органист и композитор Айварс Калейс, а также 12-летний пианист Густав Калейс.
Специальной гостьей вечера станет оперная певица Инесса Галанте.
В программе прозвучат известные произведения мировой классики в индивидуальных интерпретациях музыкантов. Зрители услышат сольные номера, дуэты, трио и квартеты.
Одним из самых необычных моментов концерта станет совместное выступление всех пяти пианистов за одним инструментом.
Организаторы также обещают музыкальные сюрпризы и неожиданные творческие сочетания.
12 декабря - "Рождественская прелюдия" в Домском соборе
Завершится серия концертов 12 декабря в Рижском Домском соборе. Здесь состоится традиционная "Рождественская прелюдия", объединяющая органную музыку, оперное пение, выступления хора и праздничное световое оформление.
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В концерте примут участие Инесса Галанте, контратенор Сергей Егерс, тенор Артем Сафронов, сопрано Элизабете Лаура Порганте, органист Айварс Калейс, пианисты Андрей Осокин, Александр Калейс и Густав Калейс. На сцену также выйдет хор мальчиков музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романса Ванагса. Одним из традиционных номеров станет рождественская песня "Тихая ночь, святая ночь" в исполнении хора мальчиков.
Особую атмосферу создаст специально подготовленное световое оформление, которое преобразит пространство Домского собора и подчеркнет его архитектуру.
Важной частью всех трех концертов станут выступления молодых музыкантов - лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте".
Они получат возможность выйти на одну сцену с признанными исполнителями и представить свое мастерство широкой публике.
Таким образом, серия "Рождественская прелюдия" объединит несколько поколений музыкантов - от юных талантов до известных артистов, выступающих на международных сценах.
Когда и где пройдут концерты:
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10 декабря - "Три тенора", Лютеранская церковь Торнякалнса.
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11 декабря - PIANO Vakars, Лютеранская церковь Торнякалнса.
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12 декабря - "Рождественская прелюдия", Рижский Домский собор.
Три вечера станут возможностью услышать классическую музыку в исполнении известных латвийских артистов и погрузиться в атмосферу приближающегося Рождества.