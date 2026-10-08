Ночевка в научном центре: VIZIUM приглашает детей на особенное мероприятие
22 октября в 18:00 в научном центре VIZIUM в Вентспилсе начнется необычное мероприятие для детей от 11 до 14 лет - ночная научная миссия. Школьников ждут роботы, виртуальная реальность, эксперименты и даже ночевка прямо в научном центре.
Во время осенних каникул VIZIUM предлагает школьникам провести вечер и ночь в совершенно необычной обстановке. Участники мероприятия "VIZIUM ночная научная миссия" превратятся в юных исследователей, которым предстоит выполнить серию заданий и разгадать тайну устройства под названием "Ядро знаний".
Приключение начнется 22 октября в 18:00 и продлится до полудня 23 октября.
После знакомства с правилами и легендой миссии дети разделятся на команды и отправятся выполнять задания, расположенные по всему научному центру.
Для решения головоломок участникам предстоит использовать роботов, очки виртуальной реальности, интерактивные устройства MakeyMakey и другие технологии. Им также нужно будет создавать видеоролики и совместными усилиями искать подсказки.
В 21:30 начнется ночное научное шоу, а затем школьники отправятся исследовать экспозиционный зал VIZIUM в вечернее время.
Около полуночи участников ждет одна из самых необычных частей программы - ночевка прямо в научном центре.
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На следующий день приключение продолжится. После зарядки и завтрака дети разделятся на две группы, чтобы выполнить заключительные задания с помощью инструментов искусственного интеллекта и игровой платформы Roblox.
Завершится миссия вручением сертификатов, совместными фотографиями и угощением пиццей.
Мероприятие закончится 23 октября в 12:00.
Что взять с собой и сколько стоит участие?
Для ночевки ребенку необходимо взять спальный мешок или одеяло, подушку, полотенце и средства личной гигиены. Матрасы предоставит научный центр. Девочки и мальчики будут ночевать в отдельных залах под присмотром педагогов.
Стоимость участия составляет 59 евро за ребенка. При регистрации двух или более детей - братьев, сестер или друзей - каждому предоставляется скидка 10%.
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Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют записываться заранее.