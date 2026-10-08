Концерт Кристины Ополайс в Вентспилсе перенесли из-за болезни певицы

"Дорогие друзья! К сожалению, из-за неожиданно затянувшейся сезонной вирусной инфекции я вынуждена перенести концерт. Мне очень жаль, что на этот раз я не смогу встретиться с вами на сцене, и я очень надеюсь, что уже весной мы сможем увидеться в концертном зале Latvija, - сказала Кристина Ополайс.