Концерт Кристины Ополайс в Вентспилсе перенесли из-за болезни певицы
Концерт оперной певицы Кристины Ополайс, запланированный на 10 октября в Вентспилсе, перенесен на 3 апреля 2027 года. Причиной стала затянувшаяся вирусная инфекция, из-за которой певица не сможет выйти на сцену.
Концерт Кристины Ополайс перенесен на 3 апреля 2027 года, 17:00. Певица лично обратилась к поклонникам, объяснив причину изменения планов.
"Дорогие друзья! К сожалению, из-за неожиданно затянувшейся сезонной вирусной инфекции я вынуждена перенести концерт. Мне очень жаль, что на этот раз я не смогу встретиться с вами на сцене, и я очень надеюсь, что уже весной мы сможем увидеться в концертном зале Latvija, - сказала Кристина Ополайс.
Для выступления в Вентспилсе певица подготовила специальную программу, включающую произведения выдающихся композиторов оперной и камерной музыки. Концерт позволит публике услышать одну из самых известных на международной сцене латвийских оперных певиц в Большом зале концертного зала Latvija, который славится своей акустикой.
Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату - 3 апреля 2027 года. Обменивать их не нужно.
Если новая дата не подходит, зрители могут вернуть билеты и получить деньги обратно. Сделать это можно в кассах Biļešu paradīze. Тем, кто покупал билеты через интернет, необходимо написать на электронную почту info@bilesuparadize.lv.
Концерт Кристины Ополайс также входит в осенний абонемент концертного зала Latvija. Владельцы абонементов, которые не смогут посетить выступление в апреле, могут ознакомиться с условиями компенсации на сайте в описании мероприятия и разделе новостей.