От рукописных заметок до запахов: в Zuzeum предлагают взглянуть на искусство иначе

Поэтому рядом с экспонатами можно увидеть неожиданные предметы: рукописные заметки, фрагменты мастерских и даже почувствовать запахи, выбранные самими художницами. Все это помогает лучше понять мир, в котором рождались произведения искусства. Современные технологии также стали частью экспозиции. Экраны LG позволяют по-новому рассмотреть отдельные работы, подчеркнуть их детали и глубже погрузиться в замысел авторов. В частности, посетители смогут увидеть взаимодействие произведений художниц Катрины Нейбурги и Анастасии Сосуновой с современными телевизионными экранами. Дизайн выставки создала художница Дарья Мельникова.