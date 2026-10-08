От рукописных заметок до запахов: в Zuzeum предлагают взглянуть на искусство иначе
В рижском музее искусств Zuzeum открылись сразу две выставки, посвященные современным художницам, их личным историям и воспоминаниям. Посетители смогут увидеть необычные инсталляции, фотографии и произведения искусства, дополненные неожиданными деталями. Обе экспозиции будут работать до 17 января 2027 года.
В Большом и Малом выставочных залах открылась экспозиция "Отвести взгляд. Художницы в коллекции Зузансов: 2000–2026".
Здесь представлены произведения более 40 художниц, живущих и работающих в Латвии, странах Балтии и других уголках мира. Все они входят в коллекцию Зузансов.
Однако организаторы предлагают посетителям не просто рассматривать картины и другие произведения искусства, а заглянуть в историю их создания.
Куратор выставки Снежана Крастева из Болгарии вместе с сокураторами провела индивидуальные беседы с участницами проекта, чтобы узнать, в каких обстоятельствах создавались их работы, какие события повлияли на творчество и что осталось за пределами готовых произведений.
Поэтому рядом с экспонатами можно увидеть неожиданные предметы: рукописные заметки, фрагменты мастерских и даже почувствовать запахи, выбранные самими художницами. Все это помогает лучше понять мир, в котором рождались произведения искусства. Современные технологии также стали частью экспозиции. Экраны LG позволяют по-новому рассмотреть отдельные работы, подчеркнуть их детали и глубже погрузиться в замысел авторов. В частности, посетители смогут увидеть взаимодействие произведений художниц Катрины Нейбурги и Анастасии Сосуновой с современными телевизионными экранами. Дизайн выставки создала художница Дарья Мельникова.
"Когда технологии встречаются с искусством, открывается новый способ его восприятия. Я искренне рад, что посетители выставки смогут убедиться в этом, наблюдая за взаимодействием работ художниц Катрины Нейбурги и Анастасии Сосуновой с телевизорами LG. Экраны подчеркивают визуальные детали произведений и усиливают глубину их содержания, обогащая диалог со зрителем"- отметил руководитель LG Electronics в странах Балтии Сергей Самойленко.
Кроме того, в рамках проекта музей планирует сделать искусство доступнее для людей с нарушениями зрения. Для них разрабатываются специальные решения, позволяющие знакомиться с произведениями в том числе с помощью прикосновений.
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Среди участниц выставки - известные латвийские художницы Хелена Хейнрихсоне, Иева Илтнере, Франческа Кирке, Инта Рука, Катрина Нейбурга, Дарья Мельникова, Сармите Малиня, Кристине Краузе-Слуцка, Лига Спунде, а также эстонская художница Крис Лемсалу, литовская художница Анастасия Сосунова и другие.
Вторая выставка с необычным названием "Коллективная память - это все, чего я не помню: общие моменты" разместилась в Оранжерее и Саду скульптур Zuzeum.
Ее подготовила чешский куратор Диана Котмела Кнежинкова.
В экспозиции представлены работы семи латвийских художниц: Иевы Балоде, Вики Эксты, Иевы Крауле-Куны, Лиене Павловской, Дианы Тамане, Кристы Виндберги и Элины Витолы.
Все они принадлежат к поколению миллениалов, чье детство и взросление пришлись на период восстановления независимости Латвии и последовавших за этим масштабных перемен. Через собственные воспоминания и семейные истории художницы исследуют, как события прошлого влияют на личность, отношения между поколениями и восприятие окружающего мира.
Посетители увидят фотографии, аналоговое кино, художественные объекты и инсталляции. Среди экспонатов есть как новые произведения, так и проекты, которые ранее не выставлялись в Латвии.
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Выставка затрагивает не только личные переживания, но и более широкие темы - общественные перемены, социально-экономические вопросы и то, как исторические события продолжают отражаться в современной жизни.