Звезда фильма "Уля" впервые встретится со зрителями: в Риге готовят особенный кинопоказ
13 октября в 19:30 в рижском кинотеатре Forum Cinemas Centrs пройдет благотворительный показ фильма "Уля", который уже третью неделю остается самым посещаемым в Латвии. После сеанса зрители смогут встретиться с исполнителем главной роли Карлисом Арнолдсом Авотсом. Все доходы от продажи билетов направят на поддержку ветеранов спорта.
Фильм режиссера Виестурса Кайриша "Уля" продолжает завоевывать сердца зрителей. Уже третью неделю подряд картина удерживает первое место по посещаемости в латвийских кинотеатрах. С момента премьеры ее посмотрели более 60 тысяч человек.
В честь такого успеха организаторы решили провести особенный сеанс, который объединит кино, встречу с актером и благотворительность.
Главным событием вечера станет встреча с Карлисом Арнолдсом Авотсом, исполнившим роль Ульяны Семеновой. Актер также является одним из авторов сценария и соавтором идеи фильма.
До сих пор он не мог участвовать в мероприятиях, посвященных выходу картины, поскольку находился на съемках за границей.
Теперь у зрителей появится возможность лично пообщаться с актером, узнать подробности создания фильма и услышать, как проходило его перевоплощение в легендарную баскетболистку.
Специальный показ имеет и благотворительную цель. Все доходы от продажи билетов будут переданы Социальному фонду латвийских олимпийцев (LOSF). Ульяна Семенова на протяжении многих лет возглавляла этот фонд, а позднее стала его почетным председателем. Она активно помогала спортсменам, завершившим профессиональную карьеру, и уделяла особое внимание поддержке ветеранов спорта.
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Благотворительный сеанс продолжит важное для баскетболистки дело. Таким образом, зрители смогут не только посмотреть фильм и встретиться с исполнителем главной роли, но и внести свой вклад в поддержку латвийских спортсменов.
Только за первую неделю фильм посмотрели 23 тысячи человек. Это стало лучшим стартовым результатом среди латвийских фильмов с 2019 года.
Интерес к картине не ослабевает: уже третью неделю подряд она остается самым посещаемым фильмом в кинотеатрах Латвии. Общее число зрителей превысило 60 тысяч.
Благотворительный сеанс пройдет 13 октября в 19:30 в кинотеатре Forum Cinemas Centrs в Риге.
О фильме "Уля"
Художественный фильм "Уля" рассказывает историю легендарной латвийской баскетболистки Ульяны Семёновой.
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Картина создана в сотрудничестве кинематографистов Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Производством занималась студия Ego Media совместно с Allfilm, Staron Film и Tremora.
Режиссер фильма - Виестурс Кайриш, сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фельдманис. Продюсером выступил Гунтис Трекерис, оператором - Войцех Старонь, а художественное оформление создала Иева Юрьяне.
Ранее в эксклюзивном интервью порталу Otkrito Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, театре, семье и работе, а также о фильме "Уля", в котором сыграла роль матери легендарной баскетболистки.