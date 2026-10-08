Звезда фильма "Уля" впервые встретится со зрителями: в Риге готовят особенный кинопоказ

Специальный показ имеет и благотворительную цель. Все доходы от продажи билетов будут переданы Социальному фонду латвийских олимпийцев (LOSF). Ульяна Семенова на протяжении многих лет возглавляла этот фонд, а позднее стала его почетным председателем. Она активно помогала спортсменам, завершившим профессиональную карьеру, и уделяла особое внимание поддержке ветеранов спорта.