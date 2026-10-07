Геометрия лиц и взрыв цвета: необычная выставка в центре Риги
В художественной галерее Bazar’t в Риге открылась выставка "Связь. Песня души", объединившая работы трех поколений одной семьи художников. Otkrito заглянул в галерею, где экспозицию можно увидеть до 31 октября по адресу улица Элизабетес, 68.
На одной выставке встретились работы четырех художников одной семьи - Малды Муйжуле (1937-2022), Ивара Муйжулиса (1935-2023), их дочери Патриции Тикнус (1969) и внучки Александры Рафаэлы Тикнусе (1998).
Выставка "Связь. Песня души":
Несмотря на родство авторов, перед зрителем не возникает ощущения однообразия. Напротив, работы отличаются по настроению и художественному языку, а экспозиция получилась очень насыщенной цветом. Здесь соседствуют узнаваемые человеческие образы и почти абстрактные композиции, насыщенные синие, красные, зеленые и желтые оттенки, четкие геометрические формы и свободные живописные мазки.
На некоторых полотнах можно увидеть элементы, напоминающие кубизм и экспрессионизм, на других появляются фантазийные и почти сюрреалистические персонажи. Особенно любопытно смотрится узнаваемый образ Моны Лизы, помещенный в совершенно непривычное окружение и словно получивший новую, гораздо более яркую жизнь.
Название выставки - "Связь. Песня души" - хорошо перекликается с ее главной идеей. Работы создавались разными людьми, в разные годы и в разной художественной манере, однако вместе превращаются в своеобразный разговор между поколениями - о том, как меняется искусство внутри одной семьи и что при этом продолжает передаваться дальше.