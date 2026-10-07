Геометрия лиц и взрыв цвета: необычная выставка в центре Риги

Название выставки - "Связь. Песня души" - хорошо перекликается с ее главной идеей. Работы создавались разными людьми, в разные годы и в разной художественной манере, однако вместе превращаются в своеобразный разговор между поколениями - о том, как меняется искусство внутри одной семьи и что при этом продолжает передаваться дальше.