В Ригу съедутся винные эксперты и шеф-повара - грандиозная программа Riga Wine & Champagne

В Ригу приедет один из известных мировых винных авторов и давний друг фестиваля Эндрю Джеффорд (Andrew Jefford). К нему присоединится чемпион Европы по знаниям о вине, эстонец Микк Парре (Mikk Parre), а также другие представители винной культуры Балтии. За гастрономическую часть будет отвечать Валтерс Зирдзиньш (B7) вместе с ведущими шеф-поварами Латвии.