В Ригу съедутся винные эксперты и шеф-повара - грандиозная программа Riga Wine & Champagne
С 20 по 22 ноября в Риге пройдет ежегодный фестиваль вина и гастрономии Riga Wine & Champagne. В течение трех дней гостей ждут дегустации, ужины, мастер-классы, высокая кухня и музыка, а в столицу съедутся винные эксперты и шеф-повара из Латвии, Балтии и Европы.
Как рассказал основатель Riga Wine & Champagne Айгарс Нордс, этой осенью фестиваль объединит три страсти - вино, гастрономию и качественную музыку. В программе - традиционный Top 100 Wines + Chefs, создание братства любителей вин Бордо и специальный вечер к 100-летию легендарного Майлса Дэвиса.
В рамках фестиваля совместно с Liebherr также вручат престижные награды Baltic Wine & Drinks Awards лучшим и наиболее дружественным к любителям вина ресторанам, барам, виноторговцам и профессионалам отрасли Балтии.
В Ригу приедет один из известных мировых винных авторов и давний друг фестиваля Эндрю Джеффорд (Andrew Jefford). К нему присоединится чемпион Европы по знаниям о вине, эстонец Микк Парре (Mikk Parre), а также другие представители винной культуры Балтии. За гастрономическую часть будет отвечать Валтерс Зирдзиньш (B7) вместе с ведущими шеф-поварами Латвии.
20 ноября в Hanzas Perons пройдет музыкальный винный ужин Cookin’ with the Miles Davis Latvian All-Stars, посвященный 100-летию со дня рождения Майлса Дэвиса и организованный совместно с музыкальным фестивалем Pink Noise Riga.
Гостей ждет ужин из пяти блюд от Валтерса Зирдзиня, подобранные Айгарсом Нордсом и Янисом Волкинштейнсом вина из портфеля Vieta, а также музыка пяти десятилетий творчества Майлса Дэвиса. Ее исполнят латвийские джазовые музыканты Рейнис Пуриньш, Давис Юрка, Карлис Ванагс, Гинтс Паберзс, Микелис Дзенушка, Томс Пойшс, Рудолфс Данкфелдс, Кристине Праулиня и Ритварс Гароза.
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21 ноября в Hanzas Perons состоится Top 100 Wines + Chefs - Большой парад вин и шеф-поваров. Посетители смогут попробовать до 200 лучших импортируемых в Латвию вин, шампанских и крепленых вин, получивших золотые и серебряные медали Latvijas Gada vīns 2026, а также другие выдающиеся вина из Шампани, Тосканы и знаменитых винодельческих регионов Европы.
В программе также мастер-классы Эндрю Джеффорда и Айгарса Нордса и блюда от ведущих ресторанов Латвии: Wine Collectors - шеф-повар Эдмондо Вингрис, SMOR - Каспарс Барсуковс, Riviera - Евгений Лишкин, Snatch - Сергей Шипоров и Kest - Марис Янсонс.
22 ноября фестиваль завершится в ресторане B7 созданием Les Amis de Bordeaux à Riga - первого в Балтии братства любителей Бордо. Вечер начнется с выступления Эндрю Джеффорда о феномене урожаев Бордо, после чего состоится "Ужин тысячелетия". В его центре - выдающиеся красные бордоские вина урожая 2000 года, включая Château Clos de l’Oratoire, Château La Fleur de Gay, Château Léoville-Barton, Calon-Ségur и Grand-Puy-Lacoste, в сочетании с меню, созданным шеф-поваром Валтерсом Зирдзиньшем.