Жизнь на вторых ролях: в Театре Чехова покажут лирическую комедию "Фрилансеры"
7 ноября в аркаде Театра Чехова состоится премьера лирической комедии "Фрилансеры" режиссера Эдвина Климанова. Спектакль поставлен по пьесе румынского актера, режиссера и драматурга Иона Сапдару "История фрилансеров", написанной в 2016 году.
"Фрилансеры" - комедия о людях, которые всю жизнь мечтали о том, чтобы их услышали, но в итоге стали статистами в чужой истории.
В мире нерегулярной работы, несбывшихся надежд и бесконечных компромиссов они продолжают выступать, потому что просто не знают, как жить иначе.
Это светлая и трогательная история о том, что даже самые маленькие мечты заслуживают аплодисментов, а настоящая близость иногда оказывается важнее большого успеха.
Режиссер спектакля - Эдвин Климанов, сценограф и художник по костюмам - Дарья Випулис, художник по свету - Сергей Пленне, автор музыкального оформления - Эвилена Протекторе, видеохудожник - Кристапс Калабановс, руководитель спектакля - Кристиана Древинска.
В спектакле участвуют актеры Театра Чехова Юлия Бернгардт и Иван Стрельцов.
Ближайшие спектакли состоятся 7, 11 и 15 ноября, а также 13, 19 и 20 декабря.
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Спектакль "Фрилансеры" поставлен на русском языке, в зале будут доступны титры на латышском и английском языках.