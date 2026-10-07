Природа в миниатюре: в Музее природы откроется выставка из более чем 70 тематических медалей

С 7 октября по 21 февраля в Музее природы предлагает взглянуть на природу с необычной стороны. В зоологической экспозиции музея можно увидеть птиц, зверей и другие элементы живой природы, воплощенные в художественных медалях. Выставка призвана напомнить не только о красоте природы, но и об ответственности человека за сохранение ее разнообразия.