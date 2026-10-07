Природа в миниатюре: в Музее природы откроется выставка из более чем 70 тематических медалей
8 октября в 16:00 в Музее природы откроется выставка "Природа искусства", где представят более 70 художественных медалей 14 авторов. Вход на открытие - бесплатный.
С 7 октября по 21 февраля в Музее природы предлагает взглянуть на природу с необычной стороны. В зоологической экспозиции музея можно увидеть птиц, зверей и другие элементы живой природы, воплощенные в художественных медалях. Выставка призвана напомнить не только о красоте природы, но и об ответственности человека за сохранение ее разнообразия.
На выставке представлены произведения малой скульптурной формы - художественные медали. Их чеканят, отливают, создают в смешанной технике, а также концептуально, в том числе с использованием цифровых технологий. Исторически художественная медаль развилась из монеты, поэтому в ее форме и средствах художественного выражения можно увидеть сходство с дизайном монет.
В Музее природы представлены медали, посвященные природе и созданные латвийскими медальерами - преимущественно членами Latvijas Medaļu klubs и Международной федерации художественной медали FIDEM.
В выставке участвуют Гиртс Бурвис, Айя Дауварте, Вия Дзинтаре, Лигита Францкевича, Зигурдс Галунс, Эдгарс Гринфелдс, Мара Мицкевича, Игорь Криловс, Инесе Натриня, Никифс, Светлана Савельева, Неллия Скуйениеце, Бруно Страутиньш и Янис Струпулис.
Авторы приглашают посетителей в своеобразный фантазийный мир: плоскости стендов превращаются в подобие океанских глубин, а стеклянные полусферы - в иллюминаторы. Так возникает новый мир, в котором восприятие природы соединяется с опытом художника, его отношением, идеями и возможностями различных скульптурных материалов.
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14 авторов в более чем 70 художественных медалях показывают свое видение природы - реалистичное и абстрактное, стилизованное и игривое, серьезное и наполненное юмором. На работах представлены пейзажи, растения и животные.
Один из авторов, Янис Струпулис, отмечает, что природа остается для художника величайшим источником вдохновения и недостижимым идеалом, к которому можно лишь стремиться приблизиться.
Художник Гиртс Бурвис в свою очередь напоминает, что удивительная история планеты Земля означает и нашу ответственность - не уничтожить ее флору и фауну.
Открытие выставки "Природа искусства" состоится 8 октября в 16:00 в зоологической экспозиции Музея природы. Поскольку каждый четверг с 16:00 посещение музея бесплатное, на открытие выставки также можно попасть бесплатно.