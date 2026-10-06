Легенды синти-попа возвращаются в Ригу - Camouflage выступят в Palladium
16 октября в рижском концертном зале Palladium выступит легендарная немецкая синти-поп-группа Camouflage. Музыканты, подарившие миру хиты The Great Commandment и Love Is a Shield, привезут в Латвию программу из своих самых известных песен и проведут поклонников через четыре десятилетия истории группы.
Camouflage уже не раз выступали в Латвии, и теперь у местных поклонников вновь появится возможность услышать вживую хорошо знакомое звучание группы, занявшей свое место в истории европейского синти-попа.
История Camouflage началась в 1983 году со студии, оборудованной в подвале родительского дома. Вскоре молодые немецкие музыканты добились международного успеха - песня The Great Commandment заняла первое место в американском танцевальном чарте Billboard. Наряду с Depeche Mode, Erasure, Pet Shop Boys, a-ha и OMD группа Camouflage стала одним из заметных представителей классического синти-попа. При этом музыкантам удалось сохранить собственное узнаваемое звучание и преданную аудиторию.
Одними из главных хитов Camouflage остаются Love Is a Shield и The Great Commandment. Широкую популярность в Европе, США и других странах получили также песни Strangers' Thoughts, Heaven (I Want You), Me and You и I Can't Feel You.
Среди наиболее известных альбомов группы - Voices & Images (1988), Methods of Silence (1989) и Sensor (2003).
О том, что интерес к творчеству Camouflage не исчезает и спустя десятилетия, говорят и успехи переизданий их альбомов. Юбилейное издание Spice Crackers (1995), приуроченное к 30-летию пластинки, в декабре прошлого года вернулось в немецкий чарт и заняло 37-е место. Переиздание Bodega Bohemia (1994) в 2024 году поднялось до 10-го места, а сборник лучших песен Rewind to the Future and Goodbye в том же году занял восьмую строчку официального альбомного чарта Германии.