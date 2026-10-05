"Снежная королева" станет главной темой Рождества в Даугавпилсе
Этой зимой главными праздничными точками Даугавпилса станут площадь Виенибас и улица Ригас, а рождественское оформление города будет вдохновлено сказкой Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Лед, свет, зеркальные осколки и сказочные элементы появятся и в других местах города.
Центральную елку и пространство вокруг нее в Даугавпилсе планируют превратить в сказочный мир, где будут сочетаться лед, свет и фантазийные элементы. Помимо главной елки, на площади Виенибас планируется установить глэмпинг для проведения различных мероприятий, шесть торговых домиков, навес и карусели.
Одним из главных мотивов оформления станут осколки стекла и зеркал, отсылающие к сказке "Снежная королева". Они будут символизировать красоту зимы, таинственность ледяного мира и игру света. Такие элементы объединят праздничное оформление разных районов города.
Новую концепцию готовят и для сквера Андрея Пумпура, где планируют создать особую сказочную атмосферу. Изменения ждут и Центральный парк - его аллеи получат новое освещение и должны превратиться в маршрут для неспешных зимних прогулок. Новые праздничные объекты появятся также в сквере Славы, Центральном парке и возле бывшего санатория в Межциемсе.
Впервые рождественское оформление появится и возле городского отдела ЗАГС, где задумана элегантная световая композиция. В сквере Славы планируют установить новый световой объект, закупка которого сейчас также находится в процессе.
Подготовка к праздникам в Даугавпилсе уже началась. Город закупает новые декоративные элементы, ремонтирует и обновляет прежние украшения, а некоторые декорации уже начинают устанавливать.
В этом году знакомые горожанам световые объекты объединят с новыми решениями. Сквозной темой оформления станут вечность, дружба и любовь, а весь Даугавпилс должен объединить единый сказочный световой мотив.