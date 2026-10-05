"Снежная королева" станет главной темой Рождества в Даугавпилсе

Центральную елку и пространство вокруг нее в Даугавпилсе планируют превратить в сказочный мир, где будут сочетаться лед, свет и фантазийные элементы. Помимо главной елки, на площади Виенибас планируется установить глэмпинг для проведения различных мероприятий, шесть торговых домиков, навес и карусели.