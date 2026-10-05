Страсть Севильи на сцене Вентспилса: в Латвию едет Puerto Flamenco
С 16 октября по 25 ноября в Риге, Вентспилсе, Цесисе и Даугавпилсе пройдет 31-й Международный Балтийский фестиваль балета "От классики до авангарда". 21 ноября в театральном доме Jūras vārti в Вентспилсе зрителей ждет испанское фламенко - труппа Puerto Flamenco из Севильи представит спектакль Puro.
Фестиваль традиционно знакомит латвийскую публику с разными направлениями танцевального искусства и собирает артистов из разных стран мира. В этом году среди его гостей - Киевский модерн-балет, Berlin Ballet Company из Германии и испанская труппа Puerto Flamenco.
Puerto Flamenco была основана в 2004 году и сегодня является одной из заметных современных фламенко-трупп Испании. Свою философию артисты описывают фразой: "Мы не меняем фламенко, чтобы оно соответствовало сцене, - мы меняем сцену, чтобы она соответствовала фламенко".
В спектакле Puro фламенко предстанет во всей своей эмоциональности - с танцем, пением, гитарой и перкуссией. Андалусские традиции здесь соединяются с современной сценической энергетикой, а виртуозный танец, ритм и музыка складываются в яркое и темпераментное представление.
На сцену выйдут танцоры Мигель Эль Рубио и Абель Аран, вокалист Тремендо Ихо и гитарист Давид Каро. К ним присоединятся танцовщица Puerto Flamenco Франческа Ла Чика и сербско-севильский перкуссионист Андрей Вуйичич.
Вентспилс станет первым из трех городов Латвии, где в рамках фестиваля выступит Puerto Flamenco. После Вентспилса спектакль Puro покажут также в Риге и Даугавпилсе.