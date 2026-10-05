Страсть Севильи на сцене Вентспилса: в Латвию едет Puerto Flamenco

Puerto Flamenco была основана в 2004 году и сегодня является одной из заметных современных фламенко-трупп Испании. Свою философию артисты описывают фразой: "Мы не меняем фламенко, чтобы оно соответствовало сцене, - мы меняем сцену, чтобы она соответствовала фламенко".