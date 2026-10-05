Бесплатный вход или скидка 50%: проверьте, подходите ли вы под условия акции в Рижском зоопарке
В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут "Дни животных". 10 и 11 октября посетители, в имени или фамилии которых есть название животного, получат скидку 50% на входной билет. Тем, у кого название животного найдется и в имени, и в фамилии, вход в зоопарк будет бесплатным.
Чтобы получить скидку, на кассе нужно предъявить удостоверение личности. Если название животного в имени или фамилии указано на другом языке, посетителю нужно подтвердить его значение, например показать словарную статью или другой надежный источник.
Перед походом в зоопарк стоит внимательно проверить значение своего имени и фамилии. К животному миру относятся не только звери, но и птицы, рептилии, земноводные, рыбы, насекомые и другие существа, поэтому находки могут оказаться неожиданными.
С понедельника, 12 октября, в Rīga ZOO начнется зимний сезон и изменится время работы. Зоопарк будет открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, а кассы и входные ворота будут работать до 16:00.
В зоопарке призывают воспользоваться возможностью прийти в выходные на "Дни животных" и погулять по Rīga ZOO до 19:00.