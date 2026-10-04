Куда сходить в Риге 4 октября: несколько хороших идей на воскресенье

В центре истории - два совершенно разных брата. Остин пытается пробиться в Голливуд как сценарист, а Ли живет на периферии общества и промышляет кражами. Встреча в пустом доме их матери постепенно превращается в черную комедию о соперничестве, амбициях, американской мечте и отношениях двух братьев. Спектакль идет на латышском языке с английскими титрами.