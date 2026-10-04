Куда сходить в Риге 4 октября: несколько хороших идей на воскресенье
В воскресенье, 4 октября, Рига предлагает сразу несколько крупных событий. Куда можно сходить?
В Бикерниеки определятся победители дрифт-сезона
Главный день NEZ Drift Grand Final 2026 - Final Fight пройдет именно в воскресенье. На трассе Бикерниеки соберутся около 130 пилотов трех классов - PRO, Pro2 и Street. Соревнования одновременно используют две площадки: большую трассу Бикерниеки и спидвейный стадион.
После субботней квалификации 4 октября начнутся решающие парные заезды. Именно в воскресенье определятся победители соревнований и обладатели сезонных титулов. Зрителям также будет открыт парк участников, где можно увидеть автомобили и работу команд вблизи.
Где: спортивный комплекс Бикерниеки, ул. Сергея Эйзенштейна, 2
Когда: 12:00-19:00, вход на территорию с 9:00
Билеты: 16,50-109,95 евро, детям до 9 лет включительно - бесплатно
Завершится чемпионат Европы по полноконтактному карате
На манеже Daugava пройдет второй день крупнейшего в истории Латвии чемпионата Европы по полноконтактному карате. В Ригу приехали около 500 спортсменов из 24 стран, а вместе с тренерами, судьями и официальными представителями соревнования собрали более 800 участников.
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В программу входят чемпионаты Европы в возрастных категориях J16 и U21, а также взрослый европейский отбор на чемпионат мира 2027 года в Японии. Спортсмены соревнуются в кумите и ката.
Где: манеж Daugava, ул. Аугшиела, 1
Когда: 10:00-18:00
Билеты: 10,45-15,68 евро
"Балтийская жемчужина" завершится фильмами об Армани, Анне Маньяни и Лагерфельде
4 октября станет последним днем международного кинофестиваля "Балтийская жемчужина".
В 18:30 покажут документальную картину "Армани. Тайная история итальянской моды". Фильм рассказывает не только о Джорджо Армани, но и о закрытом мире итальянской высокой моды - соперничестве модных домов, борьбе за влияние и судьбах Versace, Gucci, Prada, Valentino, Fendi и других брендов. Среди участников фильма - Том Форд, Шэрон Стоун, Хелен Миррен, София Лорен, Фрэнсис Макдорманд и Донателла Версаче.
В 19:00 начнется итальянская драма "Анна" режиссера Моники Гуэрриторе - фильм о выдающейся актрисе Анне Маньяни и эпохе итальянского кино, когда Рим и Cinecittà соперничали с Голливудом. Для этого сеанса предусмотрены латышские и русские субтитры.
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А в 20:30 фестиваль завершит фильм "Карл. Лагерфельд за пределами мифа". В нем о модельере рассказывают Тильда Суинтон, Пенелопа Крус, Том Форд, Ванесса Паради, Палома Пикассо и другие люди из мира моды. Также предусмотрены русские и латышские субтитры.
Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61
Когда: 18:30, 19:00 и 20:30
Билеты: на все три сеанса на момент проверки остаются в продаже
В Dailes teātris впервые покажут "Настоящий Запад"
4 октября в Новой сцене Dailes teātris начинается показ новой постановки "Настоящий Запад" по пьесе американского драматурга Сэма Шепарда. Режиссер - Матеуш Станяк.
В центре истории - два совершенно разных брата. Остин пытается пробиться в Голливуд как сценарист, а Ли живет на периферии общества и промышляет кражами. Встреча в пустом доме их матери постепенно превращается в черную комедию о соперничестве, амбициях, американской мечте и отношениях двух братьев. Спектакль идет на латышском языке с английскими титрами.
Где: Dailes teātris, ул. Бривибас, 75
Когда: 18:00
Билеты: 16-70 евро, продажа открыта
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В Hanzas Perons второй вечер посвятят Стиву Райху
В 19:00 в Hanzas Perons пройдет второй вечер программы Reiha fāze, посвященной 90-летию американского композитора Стива Райха.
Скрипачка Марта Спарниня исполнит Violin Phase, Perona kvartets представит латвийскую премьеру струнного квартета WTC 9/11, посвященного памяти жертв терактов 11 сентября. Sinfonietta Rīga, Perons Percussion, пианисты Рихардс Плешановс и Эвелина Екабсоне вместе с вокальным квартетом исполнят масштабное произведение Tehillim.
Где: Hanzas Perons, ул. Ханзас, 16A
Когда: 19:00
Билеты: от 25 евро
В Zuzeum дети смогут попробовать себя в роли копиистов
В 11:15 в Zuzeum пройдет первая октябрьская творческая мастерская для детей от 5 до 9 лет. Тема занятия - "Копия". Участникам расскажут, почему даже великие мастера учились, копируя произведения других художников, а затем дети создадут собственную версию одной из картин, представленных на выставке.
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Для работы будут использовать бумагу и масляные мелки. Занятие длится 90 минут и проводится на латышском, русском и английском языках. Билет рассчитан на одного ребенка и одного сопровождающего взрослого.
Где: Zuzeum, ул. Лачплеша, 101
Когда: 11:15-12:45
Билет: 15 евро, количество мест ограничено
Последний день выставки необычного латвийского фарфора
4 октября в Рижском музее фарфора завершится выставка "Встреча", посвященная художнице Маруте Рауде. В одном пространстве собраны произведения из разных коллекций, в том числе знаковые работы "Большой кубок" и "Максимализм".
Рауде принадлежала к поколению латвийских художников, которые после 1990-х стали использовать фарфор как самостоятельный материал современного искусства. Для ее работ характерны собственные деколи, золочение, люстрирование и необычные способы нанесения цвета.
Где: Рижский музей фарфора, ул. Калею, 9/11
Когда: 11:00-18:00
Билеты: 3,50-5 евро