Услышать три века оперы за 70 минут: необычный концерт пройдет в Старой Риге

"В этом концерте я исполню музыку Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и Джузеппе Верди - арии и дуэты, представляющие разные этапы развития итальянской оперы. Мне особенно нравится ее многообразие: у каждой эпохи, от барокко до романтизма, есть свой характер и настроение", - рассказывает Елизавета Галкина.