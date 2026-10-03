Услышать три века оперы за 70 минут: необычный концерт пройдет в Старой Риге
17 октября в 19:00 в Рижской реформатской церкви на улице Марсталю, 10, состоится концерт "Итальянские оперные жемчужины", на котором молодые оперные артисты исполнят известные арии, дуэты и ансамбли от эпохи барокко до романтизма.
На сцену выйдут сопрано Елизавета Галкина и Иева Горда, баритон Артис Муйжниекс, а партию фортепиано исполнит Вероника Ринкуле.
В программу вошли произведения трех значимых периодов истории оперы - барокко, классицизма и романтизма. Слушатели услышат музыку Вивальди, Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Верди и Пуччини.
На концерте также прозвучат фрагменты из опер "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Так поступают все", "Пуритане", "Линда ди Шамони", "Богема" и других произведений. В течение одного вечера артисты постараются показать, как менялись музыкальный язык, стилистика и эмоциональное звучание оперы в разные эпохи.
"В этом концерте я исполню музыку Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и Джузеппе Верди - арии и дуэты, представляющие разные этапы развития итальянской оперы. Мне особенно нравится ее многообразие: у каждой эпохи, от барокко до романтизма, есть свой характер и настроение", - рассказывает Елизавета Галкина.
Особенно певица выделяет дуэты, в которых музыка раскрывается через взаимодействие двух голосов. По ее словам, для нее большая радость разделить сцену с коллегами и вместе создать этот музыкальный вечер.
Баритон Артис Муйжниекс исполнит произведения Моцарта, Беллини и Доницетти.
"На мой взгляд, это настоящий язык эмоций - от ясной, изысканной гармонии до страсти и драматизма. И арии, и прекрасные дуэты, и терцеты позволят создать интимную, богатую образами, трогательную и эмоциональную атмосферу", - говорит Муйжниекс.
Еще одной темой вечера станет разнообразие возможностей человеческого голоса. Иева Горда исполнит произведения Моцарта, Генделя и Пуччини.
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"Мне интересно показать в одной программе, насколько разнообразным может быть голос сопрано - от тонкой, виртуозной линии до сильной драматической выразительности", - отмечает Горда.
По ее словам, произведения трех композиторов позволяют услышать, как на протяжении веков менялся язык оперы, при этом ее главная особенность оставалась неизменной - способность человеческого голоса передавать эмоции, для которых порой не хватает слов.
Концерт "Итальянские оперные жемчужины" продлится 1 час 10 минут без антракта.
Об артистах
Елизавета Галкина - оперная певица, магистр оперного пения Латвийской академии музыки имени Язепа Витола. Совершенствовала мастерство в Королевской консерватории в Гааге и Флорентийской консерватории. Сейчас является артисткой хора Латвийской национальной оперы и балета и исполняет роль Лизы в мюзикле "Звуки музыки". Лауреат вокальных конкурсов.
Иева Горда - сопрано из Риги, выпускница Рижской Домской хоровой школы и магистр оперного пения Латвийской академии музыки имени Язепа Витола. Обучалась также в Королевской консерватории в Гааге. Выступает в Латвии и за рубежом, участвует в концертах и музыкальных постановках.
Артис Муйжниекс - баритон, магистр оперного пения. Совершенствовал вокальное мастерство в Финляндии, Германии, Бельгии, Италии и Литве. Дебютировал на сцене Латвийской национальной оперы и балета, выступает в Европе, сотрудничает с Collegium Musicum Riga и оперной студией Figaro.
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Вероника Ринкуле - концертмейстер Латвийской академии музыки имени Язепа Витола, камерная пианистка и оркестровый музыкант. Сотрудничает с музыкальными коллективами Латвии и участвовала в международных проектах, постановках и фестивалях в Германии, Великобритании, Испании и Австралии.