Что получится, если соединить фарфор и море: в Вентспилсе откроется необычная выставка

За годы проведения симпозиума коллекция Вентспилсского музея заметно пополнилась. С 2009 года в его фонды поступило более 200 произведений современной керамики 99 авторов. Эта коллекция стала одной из наиболее значимых среди музеев Латвии в этой области искусства. В разные годы в "Навигации" участвовали художники из Латвии и других стран, среди которых Ольга Шилова, Рута Шипалите, Элина Титане, Айги Орав, Петерис Мартинсонс, Виктория Мароти, Элизе Хийоп и другие.