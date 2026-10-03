Что получится, если соединить фарфор и море: в Вентспилсе откроется необычная выставка
Фото: пресс-фото
Фарфоровые работы, представленные на выставке.
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Что получится, если соединить фарфор и море: в Вентспилсе откроется необычная выставка

Отдел культуры

Otkrito.lv

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15 октября в 17:00 в замке Ливонского ордена на улице Яня, 17, в Вентспилсе завершится Международный симпозиум малоформатной керамики "Навигация 2026" и откроется выставка созданных во время него работ.

С 5 по 15 октября в Ventspils Amatu māja пройдет Международный симпозиум малоформатной керамики "Навигация", который проводится в Вентспилсе с 2009 года.

В этом году в нем принимают участие Айнарс Римицанс и Астра Шенберга из Латвии, Катя Рушер из Германии, а также куратор симпозиума Янис Купчс из Латвии.

Особенность "Навигации" определяют не только формат и продолжительность работы художников, но и выбранные материалы - черная каменная масса и фарфор. Благодаря им работы получают характерное монохромное звучание.

Само название "Навигация" особенно символично для портового города. В работах художников оно раскрывается и как умение вести собственный "корабль искусства", и через впечатления от близости моря и порта.

За годы проведения симпозиума коллекция Вентспилсского музея заметно пополнилась. С 2009 года в его фонды поступило более 200 произведений современной керамики 99 авторов. Эта коллекция стала одной из наиболее значимых среди музеев Латвии в этой области искусства. В разные годы в "Навигации" участвовали художники из Латвии и других стран, среди которых Ольга Шилова, Рута Шипалите, Элина Титане, Айги Орав, Петерис Мартинсонс, Виктория Мароти, Элизе Хийоп и другие.

Важной частью симпозиума являются презентации, во время которых участники знакомят публику со своим творчеством. Завершится "Навигация 2026" выставкой произведений, созданных художниками во время симпозиума.

Открытие состоится 15 октября в 17:00 в замке Ливонского ордена. Вход бесплатный. Выставка будет доступна до 18 ноября.

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18 НоябряКультурная жизньВентспилс

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