От травяного чая до танцев: чем удивит юбилейная ярмарка Simjūda в Валмиере
В Валмиере 10 октября с 10:00 до 16:00 на участке улицы Ригас между улицами Карля Бауманя и Лимбажу, а также в парке Вецпуйшу пройдет традиционная ярмарка Simjūda, которая в этом году отмечает 30 лет со дня своего возрождения.
На юбилейную ярмарку в Валмиеру съедутся около 350 торговцев из разных уголков Латвии. Посетителям предложат изделия ремесленников и домашних производителей, а в парке Вецпуйшу пройдет культурная программа.
В 10:00 начнется музыкальный спектакль для семей с детьми "Тайна осеннего чая". В это же время вместе со знатоком растений Зелтите Кавиере желающие смогут приготовить травяной чай, который можно будет сохранить на зиму.
В 11:00 перед посетителями выступит творческая студия Notiņas под руководством Айгиты Гуоге-Лапини, а в 12:00 гостей ждут песни и танцы вместе с Tautas mūzikas kopa, которой руководит Лига Елевича.
Кроме того, с 10:00 до 14:00 в парке Вецпуйшу будет работать блошиный рынок "Праздник багажников на рынке Simjūdā".
История ярмарки Simjūda в Валмиере уходит корнями в Средневековье. В 1940 году традиция прервалась, а осенью 1996 года Валмиерский музей возродил ее.
Как отмечает директор Валмиерского музея Ивета Блума, одной из целей возрождения ярмарки была поддержка ремесленников и создание места, где могли бы встречаться продавцы и покупатели. По ее словам, организаторы также всегда стремились сохранить в программе атмосферу средневековой Simjūda и передавать традиции ремесленничества следующим поколениям.