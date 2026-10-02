От травяного чая до танцев: чем удивит юбилейная ярмарка Simjūda в Валмиере

Как отмечает директор Валмиерского музея Ивета Блума, одной из целей возрождения ярмарки была поддержка ремесленников и создание места, где могли бы встречаться продавцы и покупатели. По ее словам, организаторы также всегда стремились сохранить в программе атмосферу средневековой Simjūda и передавать традиции ремесленничества следующим поколениям.