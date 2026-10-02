Вечер французского джаза: в Даугавпилс приедет трио ALIBI
В Даугавпилсе 7 октября в 18:00 в концертном зале Vienības nams пройдет вечер французского джаза - на сцене выступит трио ALIBI, созданное пианистом и композитором Пьером-Франсуа Бланшаром.
ALIBI объединяет трех музыкантов французской джазовой сцены - Пьера-Франсуа Бланшара, который играет на рояле и пишет музыку, виолончелистку Адель Вире и кларнетиста Тома Сави. Представители трех разных поколений соединяют в своем творчестве современный джаз, импровизацию и авторские композиции.
Основу репертуара ALIBI составляют оригинальные произведения Бланшара. Его альбом #puzzled получил признание во Франции - в 2024 году работа была отмечена Victoires du Jazz и Académie Charles Cros. Особую роль в трио играет Тома Сави - самый опытный участник ALIBI. Ранее вместе с Бланшаром он создал дуэт #puzzled, который выступал в разных странах Европы и Японии. Сави считается одним из заметных кларнетистов французской джазовой сцены, сочетая техническое мастерство с современным и выразительным звучанием. Виолончелистка Адель Вире представляет молодое поколение французских джазовых музыкантов. Несмотря на молодой возраст, она уже успела накопить значительный профессиональный опыт. В 2025 году Вире получила премию Prix Frank Ténot как открытие года Victoires du Jazz.
В музыке ALIBI рояль, виолончель и кларнет создают необычный многослойный диалог. Композиции сочетаются с импровизацией так, что граница между заранее написанной музыкой и рождающимся непосредственно на сцене звучанием становится почти незаметной.