Классика со стендапом: Джон Малкович привезет в Ригу "Музыкального критика"

Джон Малкович - двукратный номинант на премию Oscar, обладатель Emmy, номинант на BAFTA и трехкратный номинант на Golden Globe. Он также является сооснователем знаменитой чикагской театральной компании Steppenwolf. Его карьера в кино, театре и на телевидении продолжается более четырех десятилетий.