Классика со стендапом: Джон Малкович привезет в Ригу "Музыкального критика"
В Риге 11 апреля 2027 года в 20:00 на сцене Xiaomi Arēna актер Джон Малкович представит международную постановку "Музыкальный критик" - концерт-спектакль, в котором классическая музыка соединяется с театром, современным стендапом и юмором.
В основе спектакля лежат реальные музыкальные критические рецензии прошлых веков, написанные о произведениях Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Брамса, Шумана, Дебюсси, Прокофьева, Пьяццоллы и других известных композиторов.
Резкие и порой язвительные замечания критиков становятся материалом для остроумной игры, театрального повествования и музыкального диалога. В исполнении Малковича и ансамбля музыкантов исторические тексты оживают на сцене, превращаясь в интеллектуальную комедию, где музыка, ирония и актерская игра существуют на равных.
Классическая музыка здесь звучит не просто как концертная программа - она вступает в неожиданный диалог с современным юмором, театром и искусством сторителлинга.
Джон Малкович - двукратный номинант на премию Oscar, обладатель Emmy, номинант на BAFTA и трехкратный номинант на Golden Globe. Он также является сооснователем знаменитой чикагской театральной компании Steppenwolf. Его карьера в кино, театре и на телевидении продолжается более четырех десятилетий.
Всемирную известность Малковичу принесли роли в фильмах "Опасные связи", "На линии огня", "Быть Джоном Малковичем" и "РЭД", а также в сериале "Новый Папа" и других проектах.
Одними из отличительных черт актера стали его узнаваемый голос и сильная сценическая харизма. В своих ролях Малкович способен соединять драматическую напряженность с остроумием, иронией и человечностью. В "Музыкальном критике" эти качества становятся частью музыкально-театрального эксперимента.
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Постановка уже получила международное признание. The Times назвала ее "блестяще остроумной и невероятно увлекательной", Bachtrack отметило, что "Джон Малкович просто великолепен", а Seen and Heard International охарактеризовало спектакль как "уникальный интеллектуальный синтез театра, классической музыки и комедии".
"Музыкальный критик" дает возможность увидеть Джона Малковича в необычном для его кинематографического образа амплуа и услышать известные произведения классической музыки в сочетании с юмором и театром.