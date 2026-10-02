Поймай октябрьский закат с высоты: в Вентспилсе еще месяц открыт для посещения военный объект
В Вентспилсе на улице Саулриета ежедневно с 09:00 до 20:00 до 31 октября можно посетить башню корректировки огня 46-й батареи береговой обороны - уникальный объект военного наследия с панорамным видом на море.
Башня корректировки огня 46-й батареи береговой обороны в этом сезоне останется открытой для посетителей до 31 октября. Вход бесплатный.
С башни открывается широкий вид на море, а установленный там телескоп позволяет наблюдать за движением судов и их заходом в Вентспилсский порт. Осенью это место особенно подходит для наблюдения за закатами - в октябре солнце садится примерно с 18:30 до 19:45.
Башня вместе с расположенными рядом четырьмя артиллерийскими позициями считается единственной настолько хорошо сохранившейся береговой батареей в Латвии, где до сих пор отчетливо видны принципы фортификации времен Второй мировой войны.
С 2025 года посетителям также доступен телескоп, через который можно рассматривать суда, направляющиеся в порт или ожидающие выхода в море.
Башня открыта ежедневно до 31 октября с 09:00 до 20:00. С 1 ноября объект закроют для посетителей до начала следующего сезона в апреле.