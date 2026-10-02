Поймай октябрьский закат с высоты: в Вентспилсе еще месяц открыт для посещения военный объект

С башни открывается широкий вид на море, а установленный там телескоп позволяет наблюдать за движением судов и их заходом в Вентспилсский порт. Осенью это место особенно подходит для наблюдения за закатами - в октябре солнце садится примерно с 18:30 до 19:45.