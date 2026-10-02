В Риге 3 октября будет чем заняться: главные события субботы

В программе - чемпионаты Европы среди спортсменов до 16 и до 21 года, а также европейский отбор взрослых на чемпионат мира 2027 года в Японии. Соревнования пройдут в кумите и ката. Организаторы подчеркивают, что соревнования такого масштаба по полноконтактному карате проводятся в Латвии впервые. Билеты продолжают продаваться.