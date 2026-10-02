В Риге 3 октября будет чем заняться: главные события субботы
В субботу, 3 октября, по всей Латвии проходят выборы в 15-й Сейм - избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. После голосования в Риге можно будет выбрать между большим спортом, кино, современным искусством, театром и концертами.
В Риге впервые пройдет чемпионат Европы по полноконтактному карате такого масштаба
С 10:00 до 18:00 в манеже Daugava пройдет первый соревновательный день чемпионата Европы EKO по полноконтактному карате. В Ригу приедут около 500 спортсменов из 24 стран, а вместе с тренерами, судьями и представителями делегаций мероприятие соберет более 800 участников.
В программе - чемпионаты Европы среди спортсменов до 16 и до 21 года, а также европейский отбор взрослых на чемпионат мира 2027 года в Японии. Соревнования пройдут в кумите и ката. Организаторы подчеркивают, что соревнования такого масштаба по полноконтактному карате проводятся в Латвии впервые. Билеты продолжают продаваться.
Где: манеж Daugava, ул. Аугшиела, 1
Когда: 10:00-18:00
Билеты: 10,45-15,68 евро
В Бикерниеки стартует финал дрифт-сезона
3 и 4 октября трасса Бикерниеки примет NEZ Drift Grand Final 2026 - Final Fight. В соревнованиях заявлены около 130 пилотов, три класса и сразу две трассы: PRO и Pro2 будут выступать на большой трассе Бикерниеки, а Street - на спидвейном стадионе.
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В субботу пройдут тренировки и квалификация всех классов, где пилоты будут бороться за места в воскресных парных заездах. Для зрителей откроют парк участников, где можно будет вблизи увидеть автомобили и работу команд. Билеты на соревнования по-прежнему продаются, причем билет на основной день 4 октября позволяет посетить и субботнюю программу.
Где: спортивный комплекс Бикерниеки, ул. Сергея Эйзенштейна, 2
Когда: 12:00-19:00
Билеты: от 16,50 евро, детям до 9 лет включительно - бесплатно
В Калнциемском квартале пройдет субботний рынок
С 10:00 до 16:00 Калнциемский квартал снова соберет латвийских фермеров, домашних производителей и ремесленников. Здесь можно будет купить мясные и рыбные продукты, выпечку, варенье, травяные чаи и другую местную продукцию.
На рынке также продают украшения, изделия из стекла, дизайнерские предметы и другие работы местных мастеров. Посещение свободное.
Где: Калнциема, 35
Когда: 10:00-16:00
Вход: бесплатно
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В Zuzeum проведут экскурсии по двум новым выставкам
В субботу в Zuzeum пройдут две кураторские экскурсии. В 12:00 сокуратора Евгения Хамудаева представит выставку Looking Away. Women Artists in the Zuzāns Collection: 2000-2026, объединившую работы более 40 художниц из Латвии, стран Балтии и других государств. Экскурсия пройдет на латышском языке.
В 13:30 куратор Диана Котмела Кнежинкова проведет на английском языке экскурсию по выставке Collective Memory is Everything I Don’t Remember: Moments We Share. В центре проекта - семь латвийских художниц поколения миллениалов и темы личной, семейной и коллективной памяти. Обе экскурсии входят в стоимость музейного билета.
Где: Zuzeum, ул. Лачплеша, 101
Когда: 12:00 и 13:30
Билеты: 12 евро, льготный - 6 евро, посетителям до 18 лет - бесплатно
"Балтийская жемчужина" предложит сразу несколько сеансов
В Splendid Palace продолжается международный кинофестиваль "Балтийская жемчужина". На момент проверки на сайте кинотеатра оставалась возможность купить билеты на пять сеансов 3 октября.
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В 12:45 покажут "Смерть в Венеции" Лукино Висконти, в 15:10 - документальный фильм "Дэвид Боуи: последняя глава", а в 15:20 - один из специальных показов фестиваля, "В руке Данте" Джулиана Шнабеля. Последнюю картину с Оскаром Айзеком, Галь Гадот, Джерардом Батлером, Аль Пачино, Джоном Малковичем и Мартином Скорсезе покажут в полной режиссерской версии без сокращений, причем организаторы заявляют этот сеанс как единственный. Предусмотрены латышские и русские субтитры.
В 17:10 в программе стоят "Параллельные истории", а в 20:50 - драма "Кейт Мосс & Фрейд".
Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61
Когда: 12:45, 15:10, 15:20, 17:10 и 20:50
Билеты: в продаже на момент проверки
Сразу 16 хоров выступят на одном концерте
В 16:00 в Большом зале Рижского латышского общества пройдет концерт "Zvaigznes krīt", посвященный 65-летию дирижера и композитора Ария Шкепастса. На сцену выйдут сразу 16 хоров.
В программе прозвучат оригинальные произведения Шкепастса и его обработки латышских народных песен, многие из которых вошли в постоянный репертуар латвийских хоров. Посещение концерта бесплатное.
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Где: Рижское латышское общество, ул. Меркеля, 13
Когда: 16:00
Вход: бесплатно
В Большой ауле Латвийского университета посвятят концерт Мартиньшу Браунсу
В 18:00 в Большой ауле Латвийского университета состоится концерт "Veltījums Mārtiņam Braunam", посвященный музыке Мартиньша Браунса. В первой части смешанный хор Aura исполнит его хоровые песни, а во второй мужской хор Dziedonis представит монументальную кантату Daugava. За роялем - пианист и композитор Матисс Жилинскис.
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом. Билеты на момент проверки продолжают продаваться.
Где: Большая аула Латвийского университета, бульвар Райня, 19
Когда: 18:00
Билеты: 5-15 евро
В Домском соборе прозвучат четыре мировые премьеры
В 18:00 в Капитульном зале Рижского Домского собора пройдет концерт фестиваля латышской музыки Latvijas rudens 2026 под названием "Gadalaiku krāsas".
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Выступит Рижский квартет саксофонов. Наряду с музыкой Имантса Земзариса и Рихарда Дубры прозвучит новый цикл "Времена года", для которого произведения написали Селга Менце, Томс Рудзинскис, Карлис Аузиньш и Анна Вейсмане. Все четыре сочинения заявлены как премьеры. Билеты на концерт доступны.
Где: Капитульный зал Рижского Домского собора, площадь Гердера, 6
Когда: 18:00
Билет: 20 евро
В Hanzas Perons отметят 90-летие Стива Райха
Один из самых заметных музыкальных вечеров субботы пройдет в Hanzas Perons. 3 и 4 октября здесь состоится Reiha fāze - специальная программа к 90-летию американского композитора Стива Райха.
Скрипачка Марта Спарниня исполнит Violin Phase, Perona kvartets впервые в Латвии представит струнный квартет WTC 9/11, а музыканты Sinfonietta Rīga и Perons Percussion под управлением Нормундса Шнее вместе с пианистами Рихардсом Плешановсом, Эвелиной Екабсоне и вокальным квартетом исполнят Tehillim. Пространство для концерта создал художник Микелис Мурниекс.
Где: Hanzas Perons, ул. Ханзас, 16A
Когда: вход с 18:00, начало программы - вечером
Билеты: от 25 евро
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В церкви Святого Павла прозвучит музыка из знаменитых фильмов
В 19:00 в церкви Святого Павла состоится дополнительный концерт "Cinema - mūzika no filmām". В программе - музыка Эннио Морриконе из "Профессионала" и "Миссии", Нино Роты из "Крестного отца", Джона Уильямса из "Списка Шиндлера" и "Скрипача на крыше", а также Раймонда Паулса и других композиторов.
Музыку исполнят Илона Биргеле на органе, Гидон Гринберг на скрипке, Ирина Вылегжанина на виолончели и Вирджиния Лаубе-Витиня на ударных. Концерт продлится около 1 часа 20 минут. На билетной странице сейчас доступны места.
Где: церковь Святого Павла, ул. Деглава, 1
Когда: 19:00
Билеты: 18-26 евро
В театре Чехова снова покажут "Трех мушкетеров"
В 19:00 в Большом зале Рижского русского театра имени Михаила Чехова пройдет один из первых показов новой постановки "Три мушкетера", премьера которой состоялась 26 сентября.
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Спектакль Резии Калнини создан по мотивам романа Александра Дюма и посвящен 85-летию Иманта Калниньша. В постановке звучит его музыка, а спектакль идет на русском языке с латышскими и английскими титрами.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова, ул. Калькю, 16
Когда: 19:00
Билеты: в продаже, примерно от 35 евро на оставшиеся категории мест