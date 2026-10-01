Латвийская группа Musiqq выпустила седьмой альбом и готовит большое шоу в Xiaomi Arēna
Фото: Musiqq/Facebook
Musiqq выпустила седьмой альбом и зовет поклонников на большой концерт.
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Латвийская группа Musiqq выпустила седьмой альбом и готовит большое шоу в Xiaomi Arēna

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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1 октября латвийская поп-группа Musiqq выпустила свой седьмой студийный альбом Nemainīgi mainīgs, а 10 октября в 19:00 выйдет на сцену Xiaomi Arēna с большим концертом. В новую пластинку вошли 10 композиций - уже знакомые слушателям песни и восемь новых треков.

Группа Musiqq, которая уже более 18 лет остается на латвийской музыкальной сцене, представила свой новый альбом Nemainīgi mainīgs. Пластинка объединила последние музыкальные эксперименты коллектива и одновременно сохранила характерное для него мелодичное звучание.

Название альбома отражает идею постоянных перемен. По словам участника группы Марата Оглезнева, человек постоянно растет, сталкивается с новым и меняется, однако его внутреннее ядро может оставаться прежним.

"Название альбома - о нас самих и нашем пути. Человек постоянно растет, переживает новые веяния и меняется, но наше ядро и любовь к настоящей музыке остаются неизменными. Эти 10 песен - история о том, где мы как группа находимся сегодня", - рассказал Оглезнев.

Всего в альбом вошли 10 песен. Среди них уже знакомые слушателям и звучавшие на радио синглы Nākamā vasara и Tu zini mani no galvas, записанный совместно с певицей Tikasha Sakama. Остальные восемь композиций ранее не выпускались.

Всего через несколько дней после выхода альбома, 10 октября, Musiqq выступит на одной из крупнейших крытых концертных площадок Латвии - Xiaomi Arēna. Концерт станет официальной презентацией нового альбома, но этим программа не ограничится. Группа обещает исполнить и свои самые известные хиты, поэтому вечер станет своеобразным музыкальным путешествием через разные этапы творчества Musiqq.

Организаторы также обещают масштабное визуальное шоу и живое выступление.

Перед выходом Musiqq на сцену вечер откроют специальные гости - TIKASHA SAKAMA и JUSTS.

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