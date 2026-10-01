Латвийская группа Musiqq выпустила седьмой альбом и готовит большое шоу в Xiaomi Arēna

"Название альбома - о нас самих и нашем пути. Человек постоянно растет, переживает новые веяния и меняется, но наше ядро и любовь к настоящей музыке остаются неизменными. Эти 10 песен - история о том, где мы как группа находимся сегодня", - рассказал Оглезнев.