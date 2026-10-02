От советских семитысячников до Эвереста: путь латвийского альпиниста Теодора Кирсиса покажут на большом экране
В кинотеатре Forum Cinemas Centrs 12 ноября в 19:00 состоится премьера документального фильма "Путь никогда не заканчивается" (The Road Never Ends) о легендарном латвийском альпинисте Теодоре Кирсисе - одном из первых представителей Латвии, достигших высочайших вершин мира.
После четырех лет работы на экраны выходит документальный фильм "Путь никогда не заканчивается" о Теодоре Кирсисе - одной из наиболее заметных фигур в истории латвийского альпинизма. Премьерный показ пройдет в зале PEPSI кинотеатра Forum Cinemas Centrs на экране площадью 242 квадратных метра.
Теодор Кирсис, которого многие знали как Тедиса, начал заниматься альпинизмом в 1968 году. С начала 1990-х его имя оказалось тесно связано с первыми крупными достижениями латвийских альпинистов на высочайших вершинах мира.
Для создания фильма авторы собрали и изучили более 70 часов архивных материалов из Латвии и других стран. Среди них - ранее не публиковавшиеся кадры из жизни Кирсиса и его экспедиций. Создатели фильма работали с архивами и частными коллекциями в Латвии и за рубежом, в том числе искали материалы в Непальских Гималаях и Новой Зеландии.
Особое место в картине занимают кадры, снятые самим Кирсисом, а также его личные записи и дневники. Благодаря им зрители смогут взглянуть на его жизнь и альпинистские экспедиции глазами самого Тедиса.
В фильме своими воспоминаниями делятся и люди, которые вместе с Кирсисом покоряли вершины и участвовали в его экспедициях. Среди них - альпинисты Имантс Заулс, Илгварс Паулс, Юрис Улманис и другие.
"Теодор Кирсис, несомненно, одна из самых ярких личностей латвийского альпинизма. Его жизненный путь от советского времени до независимой Латвии - это история человека, который, несмотря на обстоятельства и трудности, всегда продолжал двигаться вперед и искать следующую вершину", - рассказывает автор и режиссер фильма Виктор Буда.
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По словам режиссера, это история не только о горах. Она рассказывает о выборе, дружбе, потерях и желании доказать самому себе, что можно сделать еще один шаг.
"Мы часто думаем, что вершина - это конечная цель. Но в истории Теодора вершина никогда не была концом. После каждого восхождения начинается следующий путь. И, возможно, именно поэтому эта история не только о горах. Это история о каждом из нас - о том, что заставляет нас идти дальше, даже когда путь становится трудным", - говорит Буда.
Первые латвийцы на Эвересте
В советские годы Кирсис покорил все находившиеся на территории СССР вершины высотой более 7000 метров, необходимые для получения альпинистского звания "Снежный барс".
После восстановления независимости Латвии он переключился на высотный альпинизм в Гималаях. В 1993 году во время первой латвийской гималайской экспедиции Кирсис вместе с Имантсом Заулсом и Илгварсом Паулсом поднялся на вершину Дхаулагири высотой 8167 метров.
14 мая 1995 года Теодор Кирсис вместе с Имантсом Заулсом стали первыми латвийскими альпинистами, достигшими вершины Эвереста - высочайшей точки планеты.
К 2002 году Кирсис и Заулс покорили высочайшие вершины всех континентов, выполнив известную в мире альпинизма программу Seven Summits. За свою жизнь Кирсис руководил более чем 50 горными экспедициями и написал две книги об альпинизме.
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Жизнь альпиниста оборвалась в горах. 9 декабря 2003 года Теодор Кирсис погиб в Новозеландских Альпах на горе Кука вместе с тремя другими участниками экспедиции - Илмарсом Бернансом, Эвией Кирсе и Айварсом Прошенковым.
Международная версия фильма
Создатели подготовили и международную англоязычную версию "Путь никогда не заканчивается". Текст для нее озвучил американо-французский актер Жан-Марк Барр - исполнитель роли Жака Майоля в фильме Люка Бессона "Голубая бездна" (The Big Blue).
Он также известен по нескольким фильмам датского режиссера Ларса фон Триера - "Рассекая волны" (Breaking the Waves), "Танцующая в темноте" (Dancer in the Dark), "Догвилль" (Dogville) и "Европа" (Europa).
После премьеры в Риге фильм начнут показывать и в других кинотеатрах Латвии - с 13 ноября.