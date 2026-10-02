От советских семитысячников до Эвереста: путь латвийского альпиниста Теодора Кирсиса покажут на большом экране

"Мы часто думаем, что вершина - это конечная цель. Но в истории Теодора вершина никогда не была концом. После каждого восхождения начинается следующий путь. И, возможно, именно поэтому эта история не только о горах. Это история о каждом из нас - о том, что заставляет нас идти дальше, даже когда путь становится трудным", - говорит Буда.