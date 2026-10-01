Что скрывается за сценой театра "Дайлес"? Зрителей проведут по обычно закрытым помещениям

Во время спектакля зрители будут следовать за исполнителями по театру, в том числе заходя туда, где обычно находятся только актеры и сотрудники. Артисты без слов будут обращать внимание публики на, казалось бы, незначительные детали, которые появляются лишь на мгновение. Постепенно привычное пространство станет необычным, а граница между зрителем и участником происходящего начнет стираться.