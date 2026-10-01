Что скрывается за сценой театра "Дайлес"? Зрителей проведут по обычно закрытым помещениям
В театре "Дайлес" с 16 по 18 октября пройдет необычный спектакль "Без объявления" (unannounced) международной компании fieldworks - зрители вместе с артистами отправятся по помещениям театра, которые обычно закрыты для публики. Первый показ состоится 16 октября в 16:00.
Зрительный зал и привычная сцена на этот раз окажутся не главным местом действия. В спектакле танца и визуального театра "Без объявления" зрители будут перемещаться по театру "Дайлес" вслед за шестью исполнителями и попадут в помещения, которые обычно доступны только актерам и сотрудникам театра.
Хореография и режиссура постановки специально адаптированы к зданию театра "Дайлес". На время спектакля оно превратится в своеобразный многоуровневый лабиринт, где зрителям будет непросто понять, что происходит случайно, а что на самом деле является частью постановки.
"Спектакль - это череда неожиданных событий, которая разрушает привычные границы между внутренним и внешним пространством театра, происходящим и тем, что лишь кажется не происходящим, сценой и закулисьем", - рассказывает художественный соруководитель танцевальной организации Tuvumi Иева Гаурилчикайте-Сантс.
Во время спектакля зрители будут следовать за исполнителями по театру, в том числе заходя туда, где обычно находятся только актеры и сотрудники. Артисты без слов будут обращать внимание публики на, казалось бы, незначительные детали, которые появляются лишь на мгновение. Постепенно привычное пространство станет необычным, а граница между зрителем и участником происходящего начнет стираться.
Авторы постановки - норвежский хореограф Хейне Авдаль и хореограф японского происхождения Юкико Шинозаки. Созданная ими компания fieldworks работает на пересечении современного танца, перформанса и визуального искусства. Латвийская публика уже знакома с артистами по постановке carry on, которую в 2023 году показывали в Rīgas cirks.
В центре "Без объявления" - само пространство театра и то, как человек его воспринимает. Авторы соединяют движение, необычную звуковую композицию, свет, театральные приемы и элементы немого кино, постепенно разрушая привычное представление зрителя о том, где должна находиться сцена и когда именно начинается спектакль.
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Мировая премьера постановки состоялась 21 апреля 2017 года в Kaaitheater в Брюсселе. В Латвии спектакль впервые покажут 16 октября в театре "Дайлес". Он вошел в программу международного фестиваля спектаклей и художественных событий DAILENNĀLE.
16 октября спектакль начнется в 16:00. 17 октября запланированы три показа - в 12:00, 16:30 и 18:30, а 18 октября – в 12:00 и 18:00.
Зрители будут собираться в фойе театра "Дайлес". Продолжительность постановки - 1 час 15 минут без антракта. Рекомендуемый возраст - от 9 лет.
Организаторы предупреждают, что во время спектакля используются темнота, яркий свет и громкая музыка. В постановке предусмотрены английские субтитры, также зрителям будет доступен печатный перевод на латышский язык.