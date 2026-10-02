Каким было кино почти 60 лет назад? Splendid Palace запускает цикл "1967"
В Риге, в кинотеатре Splendid Palace, 27 октября начнется цикл киноклассики "1967", в рамках которого до марта 2027 года на большом экране покажут пять знаковых фильмов, снятых в разных странах в 1967 году. Перед каждым сеансом о фильме, времени его создания и интересных деталях расскажет киновед Дита Риетума.
Кинотеатр Splendid Palace совместно с фондом Kinoskola подготовил тематический цикл "1967", посвященный одному из переломных периодов в истории мирового кино. С октября 2026 года по март 2027-го зрителям покажут пять очень разных картин, объединенных годом их создания.
1967 год стал временем заметных перемен в кинематографе. На фоне экспериментов европейского авторского кино все отчетливее заявляло о себе новое поколение Голливуда. Фильмы становились смелее и свободнее как по содержанию, так и по форме, затрагивая темы конфликта поколений, сексуальности, отчуждения и цены свободы.
Перед каждым показом киновед Дита Риетума будет знакомить зрителей с историческим контекстом картины, особенностями ее создания и менее известными фактами.
"У каждого есть год, который для него особенный по разным обстоятельствам и причинам. Для меня таким стал 1967-й - он обозначает не только важный поворот в истории кино, но и личное начало", - рассказывает Дита Риетума.
По ее словам, именно в этот период совершенно разные кинематографические движения на разных континентах начали складываться в единый портрет эпохи.
"Фильмы, которые мы предложим в цикле "1967", говорят о конфликте поколений, сексуальности, отчуждении и цене свободы, одновременно меняя язык кино и отношения зрителя с экраном. Это порог между классическим кино и современностью - момент, когда кино начинает не только отражать свое время, но и активно его менять", - отмечает Риетума.
В программу вошла и картина с необычной судьбой - фильм латвийского режиссера Роланда Калныньша "Четыре белые рубашки". Он был снят в 1967 году, однако международная премьера картины на Каннском кинофестивале состоялась лишь спустя полвека.
Первым фильмом цикла станет "Время развлечений" (Playtime) режиссера Жака Тати. Его покажут 27 октября. В центре истории - господин Юло, который пытается сориентироваться в футуристическом Париже из стекла и стали.
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26 ноября зрители увидят "Выпускника" (The Graduate) Майка Николса - историю молодого Бенджамина Брэддока, который после окончания колледжа пытается понять, чего хочет от жизни. Картина стала одним из символов своей эпохи, а Николс получил за режиссуру "Оскар".
7 января 2027 года на большом экране покажут "Четыре белые рубашки" (Elpojiet dziļi…) Роланда Калниньша. Фильм о творческой свободе, молодом бунте и столкновении с механизмами советской идеологической цензуры после создания оказался фактически недоступен широкой аудитории. После реставрации в 2018 году картину представили на Каннском кинофестивале.
4 февраля в программе - "Дневная красавица" (Belle de Jour) Луиса Бунюэля. В фильме через символизм, психологическое напряжение и сюрреалистические элементы исследуются сексуальность, идентичность, подавленные желания и граница между реальностью и фантазией. В 1967 году картина получила главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва".
Завершит цикл 10 марта фильм "Бонни и Клайд" (Bonnie and Clyde) Артура Пенна. История молодой пары, которая во времена Великой депрессии становится известными грабителями, поначалу получила неоднозначную реакцию критиков, но впоследствии стала одним из главных кинематографических событий своего времени. Фильм получил десять номинаций на "Оскар" и завоевал две статуэтки.