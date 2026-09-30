Две легенды оперы на одной сцене: Пласидо Доминго и Хосе Каррерас выступят в Риге

"Это будет не просто концерт – это будет грандиозное шоу. Мы уже создаем невероятную сценографию и уделяем особое внимание качеству звука – для нас это принципиально важно, чтобы каждый зритель в арене услышал голоса артистов во всей их силе и красоте. Симфонический оркестр под управлением испанского дирижёра Давида Хименеса, хор из более чем ста исполнителей и, конечно, встреча двух великих легенд на одной сцене. Мы создаем событие, которое должно войти в музыкальную историю Риги", – говорит продюсер концерта Евгений Винтур.