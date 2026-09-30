Две легенды оперы на одной сцене: Пласидо Доминго и Хосе Каррерас выступят в Риге
11 июня 2027 года в Xiaomi Arena состоится один из крупнейших оперных концертов последних лет. В Риге встретятся Пласидо Доминго и Хосе Каррерас – два выдающихся артиста, определивших целую эпоху в мировой опере.
После аншлагового концерта в Юрмале летом 2026 года, ставшего первым выступлением Пласидо Доминго в Латвии, легендарный артист вновь выйдет к латвийской публике – на этот раз вместе с Хосе Каррерасом, своим многолетним другом и партнером по легендарному проекту "Три тенора".
"Это будет не просто концерт – это будет грандиозное шоу. Мы уже создаем невероятную сценографию и уделяем особое внимание качеству звука – для нас это принципиально важно, чтобы каждый зритель в арене услышал голоса артистов во всей их силе и красоте. Симфонический оркестр под управлением испанского дирижёра Давида Хименеса, хор из более чем ста исполнителей и, конечно, встреча двух великих легенд на одной сцене. Мы создаем событие, которое должно войти в музыкальную историю Риги", – говорит продюсер концерта Евгений Винтур.
В Xiaomi Arena прозвучат знаменитые оперные арии, дуэты и произведения, вошедшие в золотой фонд мировой классики.
Предстоящий концерт станет редкой возможностью вновь увидеть вместе двух участников легендарного проекта "Три тенора", благодаря которому опера вышла далеко за пределы традиционных театров и обрела многомиллионную аудиторию во всем мире.
Концерт, изменивший представление об опере
7 июля 1990 года, накануне финала чемпионата мира по футболу, в римских Термах Каракаллы состоялся вечер, ставший одним из самых известных музыкальных событий XX века. Перед публикой выступили Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. За дирижерским пультом находился Зубин Мета.
Читайте продолжение после рекламы
Так родился феномен "Трех теноров". Они соединили великую оперную традицию с энергией большого концертного шоу и открыли классическую музыку миллионам новых слушателей. Последующие выступления трио были связаны с чемпионатами мира по футболу 1994, 1998 и 2002 годов, а запись первого римского концерта стала одним из самых успешных классических альбомов всех времен.
Теперь два участника легендарного трио – Пласидо Доминго и Хосе Каррерас — вновь выступят вместе.
Хосе Каррерас: голос, который невозможно спутать
Уроженец Барселоны Хосе Каррерас начал международную карьеру в молодом возрасте и вскоре стал одним из ведущих теноров своего поколения. Особое место в его репертуаре заняли итальянская и французская опера, произведения Верди, Пуччини, Бизе и композиторов веризма.
Узнаваемый тембр, эмоциональная открытость и особая средиземноморская теплота сделали его исполнение неповторимым. Каррерас пел в крупнейших оперных театрах мира и сотрудничал с выдающимися певцами и дирижерами своей эпохи.
В 1987 году, находясь на вершине карьеры, артист столкнулся с тяжёлым испытанием – ему диагностировали лейкемию. После продолжительного лечения Каррерас вернулся к выступлениям, а в 1988 году основал Международный фонд борьбы с лейкемией, который поддерживает медицинские исследования и помогает пациентам во многих странах.
Читайте продолжение после рекламы
Римский концерт "Трех теноров" стал символом его возвращения и началом новой главы не только в жизни самого артиста, но и в развитии классической музыки.
Пласидо Доминго: одна из самых масштабных карьер в мире оперы
Пласидо Доминго – певец, дирижер, руководитель оперных театров и наставник молодых исполнителей. Более полувека он остается одной из центральных фигур международной музыкальной сцены.
Репертуар Доминго насчитывает более 150 партий — от великих теноровых героев Верди, Пуччини и Вагнера до ролей, написанных для баритона. За свою карьеру он принял участие более чем в четырёх тысячах спектаклей и концертов, а также сотни раз вставал за дирижерский пульт.
Доминго руководил крупнейшими оперными институциями и основал международный конкурс Operalia, открывший миру целое поколение выдающихся певцов. Его обширная дискография включает полные записи опер, сольные альбомы, арии и дуэты, а творческие достижения отмечены премиями Grammy, Latin Grammy и Emmy.
Встреча двух легендарных артистов
Концерт в Риге – это встреча двух голосов, двух ярких индивидуальностей и двух творческих судеб, связанных общей музыкальной эпохой.
Читайте продолжение после рекламы
Симфонический оркестр, большой хор и масштабная сценография придадут концерту особую мощь и театральный размах.
11 июня 2027 года. Две легенды. Одна сцена. Один вечер. Музыка, ставшая частью мировой культуры, и событие, которое нельзя пропустить.
Устроитель концерта – международная продюсерская компания Wintour Group International. Билеты в сети bilesuserviss.lv.