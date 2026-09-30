Кто съест кашу из большого котла? В Вентспилсе пройдет семейный праздник
10 октября с 12:00 до 14:00 в Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе на улице Ринькя, 2, пройдет День каши - семейный праздник, где посетители смогут попробовать настоящую кашу, приготовленную на живом огне, познакомиться со старинными сельскими навыками и самим принять участие в различных занятиях.
Главным героем праздника станет большой котел, в котором приготовят традиционную "букстиньпутру" - густую кашу из ячменной крупы и картофеля с добавлением сала.
Однако гостям предлагают не только наблюдать за процессом приготовления. В течение мероприятия можно будет попробовать себя в делах, которые раньше были частью повседневной жизни сельских жителей.
Посетители смогут носить воду с помощью коромысла, перетирать зерно специальным инструментом и участвовать в приготовлении каши на открытом огне. На мастер-классах и викторинах можно будет проверить свои знания, узнать больше о привычных продуктах - зерне, картофеле и луке.
Для маленьких гостей подготовили специальное задание "Детектив каши. Дело о пропавших ингредиентах", где юные участники смогут отправиться на поиски потерянных составляющих блюда.
Помимо кулинарных занятий, посетители смогут насладиться атмосферой Пиеюрас музея под открытым небом. Asnates Jātnieku Sporta klubs предложит прогулки на лошадях, а на узкоколейной железной дороге музея можно будет отправиться в поездку на Mazbānītis.
Поездка на поезде Mazbānītis и катание на лошадях оплачиваются отдельно.
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Во время Дня каши гости смогут проследить весь путь блюда - от зерна до горячей каши в котле, а также провести осенний день всей семьей в исторической атмосфере музея.
Вход - по музейным билетам.