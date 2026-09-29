От разговоров с деревьями до искусства для здоровья: в Лиепае состоится необычная конференция
4 ноября с 9:00 до 18:30 в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае пройдет международная конференция Liepāja 2027 "Культурная реновация" - "Все мои отношения". В программе - лекции, дискуссии, шесть практических мастерских и кинопоказ.
В этом году "Культурная реновация" пройдет уже в третий раз. Центральной темой станет сообщество - не как постоянная группа людей, а как меняющаяся система отношений между человеком, окружающими, местом, природой и другими живыми существами.
"В этом году мы хотим говорить о совместном творчестве и партисипативном искусстве не только как о конкретном методе работы с сообществами, но и как о практике построения отношений", - объясняет создательница программы и модератор конференции Гундега Лайвиня.
Утро начнется с блока "Контекст". Социальный антрополог Агнесе Цимдиня расскажет о сообществе как пространстве принадлежности и участия. Архитектор и эксперт в области культуры Ariane Bieou из Франции, которая в 2019 году руководила программой Европейской столицы культуры в Матере, рассмотрит город как пространство для совместного творчества и создания будущего. Своим опытом поделится и куратор Filipa André с Азорских островов. Она расскажет о биеннале Walk & Talk на острове Сан-Мигел, где художественные проекты создаются в тесном взаимодействии с местными сообществами и окружающей средой.
Во второй половине дня в рамках сессии "Практика" внимание будет сосредоточено на художественных инициативах, созданных в сотрудничестве с различными сообществами. Режиссер театра и кино, драматург Криста Буране расскажет о произведениях искусства, соавторами которых становятся птицы, деревья и другие живые существа. Британский художник, писатель и куратор Andy Field представит проекты, которые помогают выстраивать диалог между детьми и взрослыми, вместе представляя будущее общества и мест, в которых они живут. Драматург современного танца Лаура Сташане обратится к более сложным темам - художественным практикам, позволяющим говорить о проблемах, которые обществу бывает трудно обсуждать, в том числе об опыте насилия в семье.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельное внимание на конференции будет уделено участию сообществ Лиепаи в создании программы Европейской столицы культуры. Во время дискуссии "Жители Лиепаи - соавторы Европейской столицы культуры" будут представлены две инициативы программы Liepāja 2027 - проекты "Как заботиться о сообществе" и "Симфония детей Каросты. Путеводитель по оркестру в жизни молодого человека". Дискуссию проведет драматург и эксперт по проектам соучастия Линда Круминя. В ней примут участие художницы Мелисса Браден, Ингуна Скуя (Skuja Braden) и Джемма Пейнтена из Великобритании, руководитель Лиепайского приюта для животных Lauvas sirds Анна Бриеде, руководитель Liepājas Adžiliti klubs Линда Алксне, а также дети и молодежь Каросты.
В заключительной части конференции участники смогут выбрать одну из шести практических мастерских.
- "Стихи ствола, или внимание как предпосылка драматургии" - драматург Янис Балодис расскажет, как история может стать отправной точкой для произведения искусства или культурного события.
- "Культура для здоровья. От интуиции к практике" - Инга Сургунте и художница Эва Вевере рассмотрят связь культуры и здоровья и то, как искусство может способствовать благополучию людей и сообществ.
- "Эта мастерская еще не готова" - художник, писатель и куратор Эндийс Филдс расскажет об участии детей в создании произведений искусства и развитии творческих идей.
- "Место, которое открывается взгляду" - Лаура Сташане предложит взглянуть на привычное по-новому, услышать тех, чей голос обычно остается незамеченным, и вовлечь их в общий процесс.
- "Регенеративные текстуры" - дизайнеры Рута Юмите и Тина Алисе Калея рассмотрят город как среду обитания не только людей, но и других видов.
- "Разговоры с деревьями" - режиссер и драматург Криста Буране через истории, воспоминания и внимательное слушание предложит представить деревья частью разговора и сообщества.
Читайте продолжение после рекламы
После лекций, дискуссий и мастерских день завершится совместным просмотром фильма.
Организаторы рассчитывают, что "Культурная реновация" станет местом встречи не только для профессионалов искусства. Конференция рассчитана также на педагогов, представителей самоуправлений и негосударственных организаций, лидеров сообществ, студентов и всех, кому интересно, какую роль культура может играть в развитии общества.