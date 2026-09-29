От разговоров с деревьями до искусства для здоровья: в Лиепае состоится необычная конференция

Во второй половине дня в рамках сессии "Практика" внимание будет сосредоточено на художественных инициативах, созданных в сотрудничестве с различными сообществами. Режиссер театра и кино, драматург Криста Буране расскажет о произведениях искусства, соавторами которых становятся птицы, деревья и другие живые существа. Британский художник, писатель и куратор Andy Field представит проекты, которые помогают выстраивать диалог между детьми и взрослыми, вместе представляя будущее общества и мест, в которых они живут. Драматург современного танца Лаура Сташане обратится к более сложным темам - художественным практикам, позволяющим говорить о проблемах, которые обществу бывает трудно обсуждать, в том числе об опыте насилия в семье.