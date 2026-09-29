Рояль посреди воображаемого леса - в Цесисе пройдет необычный концерт австралийской пианистки

Сама Belle Chen сравнивает классическое музыкальное образование с большим словарным запасом, из которого можно брать необходимые средства для создания собственных историй. Рояль при этом не всегда остается главным инструментом - в зависимости от необходимого настроения к нему присоединяются синтезаторы, электронная обработка или их сочетание.