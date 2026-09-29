Рояль посреди воображаемого леса - в Цесисе пройдет необычный концерт австралийской пианистки
3 октября в 19:00 на сцене Ambiente концертного зала Cēsis выступит тайваньская пианистка, композитор и саунд-артист Belle Chen. В программе классическая фортепианная музыка соединится с электроникой, импровизацией, светом и визуальными эффектами, а слушатели смогут погрузиться в звуковой мир ее альбома Ravel In The Forest.
Родившаяся на Тайване, выросшая в Австралии и получившая образование в Королевской академии музыки в Лондоне Belle Chen соединяет классическую музыкальную подготовку с экспериментами со звуком. Одним из результатов такого подхода стал альбом Ravel In The Forest, с которым связана значительная часть предстоящей программы в Цесисе.
Идея альбома появилась после возвращения артистки в Австралию в 2021 году. Во время поездки к семье Belle Chen оказалась в древнем тропическом лесу. Его звуки, движение и многообразие жизни настолько впечатлили музыканта, что впоследствии превратились в основу для нового музыкального мира.
Каждая композиция в этом воображаемом лесу получила собственный характер. С помощью рояля и электроники Belle Chen передает движения животных и изменения природы.
Так, в The Dragonfly стремительная мелодия неожиданно меняет направление, напоминая полет стрекозы. В The Chameleon изменения высоты звука отсылают к способности хамелеона менять цвет, а синтезаторы имитируют голоса лягушек и сверчков. В композиции And It Rains звуки расположены таким образом, чтобы у слушателя возникло ощущение капель дождя, падающих на листья деревьев и звучащих буквально со всех сторон.
Не случайно в названии альбома появилось и имя французского композитора Мориса Равеля. Belle Chen вдохновляет его способность наполнять музыку множеством оттенков и заставлять рояль звучать почти как целый оркестр. В свои композиции артистка включила небольшие отсылки к произведениям Равеля - внимательные слушатели могут попробовать их обнаружить.
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Сама Belle Chen сравнивает классическое музыкальное образование с большим словарным запасом, из которого можно брать необходимые средства для создания собственных историй. Рояль при этом не всегда остается главным инструментом - в зависимости от необходимого настроения к нему присоединяются синтезаторы, электронная обработка или их сочетание.
Необычный подход Belle Chen получил признание и в музыкальной индустрии. Музыкант и продюсер Brian Eno называл ее творчество оригинальным и провокационным, способным вызывать ощущение открытия. Альбом Ravel In The Forest достиг седьмой позиции британского чарта Official Specialist Classical и 15-й строчки австралийского классического чарта ARIA.
В 2024 году Belle Chen также дебютировала на EFG London Jazz Festival, где ее выступление завершилось овациями стоя.
Несмотря на активное использование технологий, сама артистка считает одними из самых ценных именно те моменты, когда между музыкантом и публикой возникает человеческая связь. Для нее концерт становится своеобразным совместным путешествием исполнителя и слушателей.
Именно такое путешествие Belle Chen предложит публике в Cēsis. В сольной программе, посвященной взаимодействию человека и природы, рояль соединится с электроникой, импровизацией, светом и визуальными элементами - а созданный музыкой лес каждый слушатель сможет представить по-своему.