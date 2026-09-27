Куда сходить 28 сентября: сборная Латвии на "Сконто", необычный фестиваль в Лиепае

В спектакле звучат песни Георга Риделя на слова самой Линдгрен. В постановке заняты Янис Сканис, Эдгарс Липорс, Айя Дзерве или Лайма Милтиня-Роде, Янис Кирмушка, Зане Валичка и другие артисты. Спектакль идет на латышском языке, рассчитан на зрителей от пяти лет и длится около 1 часа 50 минут с антрактом.