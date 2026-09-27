Куда сходить 28 сентября: сборная Латвии на "Сконто", необычный фестиваль в Лиепае
В понедельник, 28 сентября, в Латвии пройдут футбольный матч сборной, кинофестиваль, концерты, спектакли и необычные арт-события. Otkrito собрал самые интересные варианты по всей стране.
На стадионе "Сконто" сборная Латвии сыграет с Кипром
В 19:00 мужская сборная Латвии по футболу проведет первый домашний матч нового сезона Лиги наций UEFA. Соперником станет сборная Кипра. Латвия выступает в группе C2 вместе с Кипром, Арменией и Черногорией.
Билеты на матч продолжают продаваться. Для детей, школьников, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью предусмотрена скидка 30 процентов. Дети до семи лет включительно могут пройти бесплатно вместе со взрослым, если не занимают отдельного места.
Где: стадион "Сконто", ул. Эмила Мелнгайля, 1, Рига
Когда: 19:00
Билеты: 7-30 евро
В Лиепае откроется международный фестиваль медиаискусства и технологий
28 сентября стартует фестиваль "UPDATE: demokrātiskās tehnoloģijas", который продлится до 3 октября. Он объединит художников, дизайнеров, инженеров, исследователей и студентов из разных стран Европы. В программе недели - виртуальная и дополненная реальность, 3D-сканирование, motion capture, интерактивные технологии, звуковое искусство и проекты с использованием растений и бактерий.
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Публичное открытие начнется в 17:00 в Pegaza Pagalms. Там состоятся симпозиум художников и исследователей и звуковые перформансы. Специальной гостьей станет немецкая саунд-художница Фелисити Манган, которая создает в том числе сенсорные вибрационные работы, доступные людям с нарушениями слуха. Фестиваль включен в программу "Лиепая - культурная столица Европы 2027".
Где: Pegaza Pagalms, ул. Куршу, 20, Лиепая
Когда: 17:00
Вход: бесплатно
В Риге покажут музыкальный спектакль "Проделки Эмиля"
В Большом зале Дворца культуры VEF Латвийский молодежный театр представит семейный музыкальный спектакль "Emīla nedarbi" по произведениям Астрид Линдгрен об Эмиле из Леннеберги.
В спектакле звучат песни Георга Риделя на слова самой Линдгрен. В постановке заняты Янис Сканис, Эдгарс Липорс, Айя Дзерве или Лайма Милтиня-Роде, Янис Кирмушка, Зане Валичка и другие артисты. Спектакль идет на латышском языке, рассчитан на зрителей от пяти лет и длится около 1 часа 50 минут с антрактом.
Где: Дворец культуры VEF, ул. Ропажу, 2, Рига
Когда: 19:00
Билеты: от 15 евро
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В Даугавпилсе выступит камерный оркестр Daugavpils Camerata
В концертном зале V-13 Даугавпилсского университета пройдет концерт Айварса Брокса и камерного оркестра Daugavpils Camerata средней музыкальной школы имени Станислава Брока.
Коллектив под руководством дирижера Айварса Брокса объединяет молодых музыкантов и продолжает давнюю оркестровую традицию музыкальной школы. Daugavpils Camerata участвует в концертной жизни города и крупных латвийских музыкальных проектах.
Где: концертный зал V-13 Даугавпилсского университета, ул. Виенибас, 13
Когда: 18:00
Билет: 8 евро
В Юрмале бесплатно прозвучит музыка Ансиса Сауки
В камерном зале Юрмальской музыкальной средней школы состоится концерт "Elēģija", посвященный музыке композитора Ансиса Сауки.
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В концерте примут участие сам Ансис Саука, меццо-сопрано Анна Мария Логинова, тенор Даниил Луговский, сопрано Санита Швейце, флейтистка Рута Целминя, виолончелист Томс Аугустс Гоба и ученики хорового класса школы. Вход свободный, предварительная покупка билетов не требуется.
Где: Юрмальская музыкальная средняя школа, проспект Стрелниеку, 30, Юрмала
Когда: 18:30
Вход: бесплатно
В Рижском Домском соборе пройдет короткий органный концерт
В полдень в Рижском Домском соборе состоится Concerto Piccolo - двадцатиминутный концерт на знаменитом органе собора. 28 сентября за инструментом будет Айя Зиньгите, а выступление будет сопровождаться видеотрансляцией, позволяющей зрителям видеть игру органиста.
Где: Рижский Домский собор, площадь Гердера, 6, Рига
Когда: 12:00
Билет: 15 евро