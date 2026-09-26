Куда сходить в Риге 27 сентября: праздник Дня Микелиса, выставка кошек, последние дни Art Riga Fair и Survival Kit
Otkrito собрал события, на которые еще можно попасть в воскресенье - от большой программы в Этнографическом музее до бесплатного благотворительного концерта.
В Этнографическом музее - праздник Дня Микелиса
С 10:00 до 17:00 в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет праздник Дня Микелиса. На ярмарке свою продукцию представят 49 ремесленников и 35 домашних производителей продуктов. Вместе с хозяйкой Priedes krogs Илзе Бриеде посетители смогут готовить суп из осеннего урожая, а на крестьянском дворе будут козы, овцы, теленок и домашние птицы. В кузнице запланированы показательные выступления кузнеца.
В праздничной программе также семейный спектакль "Kas zaķīti pasargās?", осенние обряды с Юлги Сталте и группой Skandinieki, выступления Dandari, Grodi, Mare и Spruksti. Для детей с 10:00 до 16:00 будут работать творческие мастерские, а также можно будет посетить музейные выставки.
Где: Латвийский этнографический музей под открытым небом, ул. Бривдабас, 21
Когда: 10:00-17:00
Билеты: взрослым - 9 евро, пенсионерам - 6 евро, школьникам и студентам - 4 евро, семейный билет - 20 евро, дошкольникам - бесплатно
В Межапарке День Микелиса отметят с танцами, мастерскими и концертом
С 12:00 до 16:00 праздник "Sanākam, sadziedam, Miķeļdienu gaidīdami!" пройдет на территории Большой эстрады Межапарка. События развернутся у зала Кокару, в павильоне, выставочном зале и под открытым небом.
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В программе - ярмарка, творческие занятия, игры и спортивные активности для детей, мастерская по изготовлению мыла и танцы вместе с Rīgas Danču klubs и коллективами Staro и Bitīte. Посетители также будут создавать картины из фруктов и овощей, которые после праздника передадут животным Рижского зоопарка. В 15:00 выступит постфольклорная группа Ogas.
Где: Большая эстрада Межапарка
Когда: 12:00-16:00
Вход: бесплатно
В Иманте будут печь хлеб, ковать металл и делать карамель
Еще один праздник Дня Микелиса пройдет возле культурного центра Imanta. С 12:00 до 15:00 здесь состоится "Paldies Miķelim!" с небольшой ярмаркой, народными традициями и занятиями для всей семьи.
Посетители смогут принять участие в мастер-классах по выпечке хлеба, работе с глиной и кузнечному ремеслу, а также приготовить сливочную карамель. Детям покажут музыкальный спектакль "Бременские музыканты" театра Zīļuks, а в музыкальной программе выступит группа Laiksne.
Где: культурный центр Imanta, бульвар Анниньмуйжас, 29
Когда: 12:00-15:00
Вход: бесплатно
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В ATTA Centre покажут более 180 кошек из разных стран Европы
27 сентября в рижском ATTA Centre продолжится международная выставка кошек FIFe и CFCA Latvija. На одной площадке соберутся более 180 животных из Латвии и других стран Европы - от популярных мейн-кунов и британских короткошерстных до девон-рексов, египетских мау и курильских бобтейлов.
Посетители смогут наблюдать за профессиональной оценкой животных, презентациями отдельных пород и выбором лучших участников выставки. В соревновании примут участие не только породистые кошки, но и обычные домашние питомцы. На месте также будет работать торговая зона с товарами для животных, изделиями и сувенирами местных мастеров.
Где: ATTA Centre, ул. Краста, 60
Когда: 27 сентября, 10:00-16:00
Билеты: взрослым - 4 евро, детям до 13 лет и пенсионерам - 2 евро, семейный билет - 8 евро, детям до 7 лет и людям с инвалидностью - бесплатно
Важно: билеты можно купить в том числе непосредственно на месте проведения выставки
"Балтийская жемчужина" покажет восемь фильмов за один день
В Splendid Palace продолжается международный кинофестиваль "Балтийская жемчужина". На воскресенье запланирована одна из самых насыщенных программ фестиваля - показы будут идти с 13:00 до позднего вечера.
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Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61
Когда: сеансы с 13:00 до 21:00
Билеты: на отдельные сеансы - около 9,13 евро, возможен дополнительный сервисный сбор
Последний день Art Riga Fair 2026
27 сентября завершится двенадцатая международная ярмарка современного и модернистского искусства Art Riga Fair. В Латвийском железнодорожном музее представлены живопись, графика, скульптура, видеоарт, инсталляции и перформансы художников и галерей из Латвии, стран Балтии и других государств Европы.
В воскресенье экспозиция будет открыта с 10:00 до 17:00, после чего ярмарка закроется. Билеты можно купить как заранее, так и непосредственно на месте, а в стоимость входит посещение постоянной экспозиции Железнодорожного музея.
Где: Латвийский железнодорожный музей, бульвар Узварас, 2A
Когда: 10:00-17:00
Билеты: взрослым - 14,63 евро, студентам и пенсионерам - 7,32 евро, школьникам - 4,18 евро, детям до 6 лет - бесплатно
Survival Kit 17 завершится в воскресенье
27 сентября станет последним днем международного фестиваля современного искусства Survival Kit 17. Центральная выставка "Vēja bulta: par mākslu un dziedināšanu" в Доме Конгрессов посвящена пересечению искусства и практик исцеления.
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Проект затрагивает терапию, ритуалы, народные целительские традиции, физическое и психическое здоровье и духовное восстановление. Отдельное внимание уделено латвийским знаниям о лекарственных растениях, природных средствах, обрядах, народных песнях и заговорах. В воскресенье выставка работает с 12:00 до 18:00.
Где: Рижский Дом Конгрессов, ул. Кришьяня Валдемара, 5, вход со стороны канала
Когда: 12:00-18:00
Билеты: 5-8 евро
В Hanzas Perons пройдет крупная выставка барбер-индустрии
С 10:00 до 20:00 Hanzas Perons примет Baltic Barber Expo - международное мероприятие парикмахерской и барбер-индустрии.
В программе заявлены мастер-классы специалистов из Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Болгарии и других стран, международный чемпионат барберов и большая выставочная зона профессионального оборудования, инструментов и косметики. Среди участников - Андреа Магри, Набиль Бони, Андрей Балу, Данкан Бейли и Чарли Венн.
Где: Hanzas Perons, ул. Ханзас, 16A
Когда: 10:00-20:00
Билет: 49 евро
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На бесплатном концерте соберут помощь для Украины
В 17:00 в Brūzis Manufaktūra пройдет благотворительный концерт и вечер историй "Stāsti, kas jādzird", организованный Ganta fonds в поддержку Украины.
На сцене выступят Карлис Казакс, Ансис Клинтсонс, Куртс, Bel Tempo, Neīstā atraitne и Рихардс Сауле. Между музыкальными номерами своими историями поделятся волонтеры, которые регулярно ездят с гуманитарными миссиями в Украину. Ведущей вечера станет Байба Сипениеце-Гаваре. Вход свободный, во время мероприятия можно будет сделать пожертвование.
Где: Brūzis Manufaktūra, Бривибас гатве, 401
Когда: 17:00
Вход: бесплатно, можно сделать пожертвование