Куда сходить в Риге 27 сентября: праздник Дня Микелиса, выставка кошек, последние дни Art Riga Fair и Survival Kit

В программе - ярмарка, творческие занятия, игры и спортивные активности для детей, мастерская по изготовлению мыла и танцы вместе с Rīgas Danču klubs и коллективами Staro и Bitīte. Посетители также будут создавать картины из фруктов и овощей, которые после праздника передадут животным Рижского зоопарка. В 15:00 выступит постфольклорная группа Ogas.